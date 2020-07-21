TCMB yeniden VİOP'ta işlemlere başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 20 Temmuz Pazartesi günü yeniden Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) nezdinde faaliyet gösteren Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) döviz kontratlarında işlem gerçekleştirdiği öğrenildi.



Bloomberg HT'nin haberine göre, TCMB dolar-lira sözleşmelerinde üç değişik vadede kısa pozisyon açtı.

Banka Ağustos 2020 vadeli döviz kontratında 4.002 adet, Ekim 2020’de 32.531 adet ve Aralık 2020’de 1.477 adet satış gerçekleştirdi. (VİOP'ta işlem gören bu döviz kontratlarının büyüklüğü 1000 ABD doları)



Gerçekleştirilen bu işlemler vade tarihindeki uzlaşma fiyatı ile işlem fiyatı arasındaki fark üzerinden oluşacak kar veya zararın nakdi uzlaşmasıyla son bulacak.

Her iki taraf arasında herhangi bir döviz transfer işlemi gerçekleşmeyecek. İşlemlerin TL üzerinden nakdi uzlaşmayla kapanacak olması nedeniyle TCMB’nin döviz rezervlerinden herhangi bir eksilmeye yol açılmayacak.

VİDEO: MERKEZ BANKASI'NIN ZORUNLU KARŞILIK ADIMI NE ANLAMA GELİYOR?