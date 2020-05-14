Tereyağ üretiminde rekor

Türkiye'de tereyağ üretiminde, 20 bin 146 tonla son 10 yılın en iyi ilk çeyrek rakamı elde edildi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, ocakta 6 bin 770, şubatta 6 bin 251 ve martta 7 bin 125 ton tereyağ üretildi.



Böylece Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde tereyağ üretimi 2011'in ilk çeyreğine göre 2,1 katına çıkarak 20 bin 146 ton ulaştı.

Söz konusu rakam son 10 yılın en iyi ilk çeyrek verisi olarak kayıtlara geçti. 2011'in ilk çeyreğinde 9 bin 477 ton tereyağ üretilmişti.



İNEK SÜTÜ VE PEYNİRİ ÜRETİMİ DE ARTTI



Bu dönemde toplanan inek sütü miktarında da artış görüldü. Bu yılın ilk çeyreğinde toplanan süt miktarı 2011'in ilk çeyreğine göre yüzde 42,8 artışla 2 milyon 477 bin 722 tona ulaştı. 2011'in ilk çeyreğinde 1 milyon 734 bin 817 ton inek sütü toplanmıştı.



İnek sütündeki artış, inek peyniri üretimine de yansıdı. Türkiye'de ocak ayında 58 bin 329 ton, şubatta 58 bin 87 ton ve martta 63 bin 700 ton inek peyniri üretildi. Böylece bu yılın ilk çeyreğinde 180 bin 116 ton inek peyniri üretilmiş oldu. Bu rakam 2011'in ilk çeyreğinde 119 bin 167 ton seviyesindeydi.

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