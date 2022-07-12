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TESK Başkanı uyardı: Sigara fiyatındaki her yükselişte kaçakçılık artıyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkan Bendevi Palandöken, sigaraya yapılan zamların kaçakçılığı artırdığını söyledi. Zararın faturasının 50 milyar lira olduğunu savundu.

Haberler - İHA 12.07.2022 - 17:15

TESK Başkanı uyardı: Sigara fiyatındaki her yükselişte kaçakçılık artıyor

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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kaçak sigaraların artışıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamasında sigara kaçakçılığının boyutunun arttığını belirten Palandöken, eş zamanlı baskınlarda tedarik ve dağıtım zincirlerinin ortaya çıkarılması ile devletin kaybının azalacağını kaydetti.

kaçakçılığının devleti 50 milyar lira zarara uğrattığını vurgulayan Palandöken, "Son operasyonlarda ilk 6 ayda 3,8 milyon paket kaçak sigara, 893 milyon boş makaron ile 290 milyon doldurulmuş makaron, 192 ton tütün mamulü ve 252 bin puro ele geçirildi. Bu da devletimiz için 50 milyar liralık bir zarar demektir" dedi.

Tütün ve makaron kaçakçılığı alanında faaliyet gösteren suç gruplarına yönelik ilk büyük planlı operasyon olduğunun altını çizen Palandöken, açıklamasına şöyle devam etti:

“Sigara içmek hiç kuşkusuz hem sağlık bakımından hem de ekonomik olarak kesemize zarardır. Ancak zam yaparak sigara içmenin önüne geçilmez. Bunun için yapılması gereken eğitimdir."

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