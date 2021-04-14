THY, 2 yıl sonra B737 MAX ile ilk uçuşunu Ankara'ya yapacak

Türk Hava Yolları (THY), 2 yıllık bir aradan sonra filosundaki "Boeing 737 MAX" tipi uçakla ilk seferini yarın İstanbul'dan Ankara'ya yapacak.



Ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından gerekli uçuş onaylarını alan ve test uçuşları tamamlanan "B737-MAX" uçak tipiyle uçuş, İstanbul Havalimanı ile Ankara Esenboğa Havalimanı arasında icra edilecek.



"TC-LCE" tescilli uçakla icra edilecek "TK2138" sefer sayılı uçuşta yolcularla beraber THY yöneticilerinin de olması bekleniyor.



ARŞİV: BOEING CEO'SUNDAN İTİRAF