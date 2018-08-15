Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan ABD'ye uygulanan ek gümrük vergilerine ilişkin açıklama geldi. Pekcan, "ABD'den ithalatta 22 kalemde vergi oranını iki katına çıkardık. Yaptırımlara 533 milyon dolarlık ek vergiyle karşılık verdik" açıklamasında bulundu.
Bakan Pekcan, "ABD'nin haksız işlemleri karşısında Türk firmalarının hakkını korumaktan asla imtina etmeyeceğiz, gereken karşılığı vereceğiz. ABD'nin demir çeliğe ek vergi kararı ABD'li ihracatçıyı da olumsuz etkiler.
ABD önemli bir ticaret ortağımız ama tek partnerimiz değil. Başka ortaklıklarımız, alternatif pazarlarımız bulunmaktadır." şeklinde konuştu.