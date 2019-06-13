Yolcu taşıma uygulaması Uber'in İstanbul'da XL araç faaliyetlerini sona erdirdiğini açıklaması ve taksimetre ücretlerinde beklenen fiyat artışı, bir ara yüzde 30 düşüşle 1 milyon 250 bin TL seviyesine kadar gerileyen taksi plaka fiyatlarına 400 bin TL'lik doping etkisi yaptı.

İstanbul genelinde taksi plaka fiyatları 1 milyon 650 bin TL'ye kadar yükseldi.

Yeni Şafak'tan Kenan Biter'in haberine göre ticari taksilerdeki ÖTV indiriminin uzatılması ve taksimetre ücretlerinde beklenen tarife güncellemesi ile Uber'in İstanbul'da faaliyetlerine son vermesi taksici esnafının yüzünü güldürdü.



Özellikle Uber ile uzun zamandan beridir süren gerginlik ve uygulamanın çok sayıda vatandaş tarafından kullanılması yüzündenbir zamanlar 2 milyon bandına kadar dayanan taksi plaka fiyatları 1 milyon 250 bin TL seviyesine kadar inmişti.



2 HAFTADA 400 BİN TL DEĞER ARTIŞI

Mayıs ayının son haftasında taksiciler lehine başlayan olumlu plaka fiyatlarını yeniden yükselişe geçerek son 15 gün içerisinde 1 milyon 650 bin TL seviyesine kadar yükseldi. Konuyla ilgili konuşan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, Uber’in korsan taşımacılığa son vermesi ve taksimetre ücretlerinde beklenen fiyat artışının plaka değerlerini tekrardan 1 milyon 650 bin TL seviyesine çıkardığını belirtti. Aksu bu rakamın 1 milyon 850 bin TL'ye kadar çıkabileceğini de ekledi...