TOGG fiyatı ne kadar olacak, ne zaman satışa çıkacak? (2022 TOGG satış tarihi)

Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG'un satış tarihi ve fiyatı, araç sahibi olmak isteyen kişilerin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un seri üretim bandından indirilen ilk aracını tanıttı 29 Ekim'de tanıttı ve fiyatların ne zaman belli olacağına yönelik açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar.



TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?



Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG, Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü olan 29 Ekim'de banttan indirildi ve tüm Türkiye'ye tanıtıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOGG'un seri üretim bandından indirilen ilk aracını tanıttı ve açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin ilk yerli ve milli otomobil markası Togg'u Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümüne yakışır şekilde 29 Ekim'de banttan indirdik. Şubat ayında satışı, Mart ayı sonunda teslimi başlayacak." ifadelerinde bulundu.



Buna göre; TOGG, Şubat ayında satışa çıkacak ve Mart ayı sonunda sahibine teslim edilecek.

TOGG ÖN SİPARİŞ TARİHİ



Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yer alan bilgiler şu şekilde;



"Mart 2023 tarihinde yollara çıkacak akıllı cihazımıza olan ilgiyi gururla takip ediyoruz. Daha önce de açıkladığımız gibi ön sipariş sürecini Şubat 2023 itibarıyla başlatacağız. O tarihe kadar kullanıcılarımızı merkeze aldığımız #USECASEMobility® vizyonumuza uygun bir şekilde sizleri sürece ilişkin bilgilendirmeye devam edeceğiz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TOGG FİYATINA İLİŞKİN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında TOGG fiyatına ilişkin, "Fiyatı şimdiden hemen sormaya başladılar. Gemlik Kampüsü açılışında net bir cevap vermiştim. TOGG satışa sunulduğunda rekabetçi olacak.



Kendi sınıfındaki araçlarla rekabet edebilecek. Mart ayında yollara çıkmadan önce fiyat tespitini yapıp ona göre adımımızı atacağız. A'dan Z'ye her şeyini o zaman konuşacağız." ifadelerini kullandı.



TOGG ÖZELLİKLERİ



200 beygirlik ve 400 beygirlik iki versiyon sunan C-SUV modelinde arkadan itişli, dört tekerlekten çekişli, iki motorlu ve tek motorlu olacak şekilde farklı opsiyonlar mevcut.



Pil paketleri de içeriğine göre değişecek olan araç, iki farklı menzil seçeneği sunacak (300-500 km). TOGG otomobillerin son hızı 180 km/s olacak. TOGG, 200 beygir ve 400 beygir güç seçenekleri ile satışa sunulacak. 200 beygirlik motorun 0-100 hızlanması 7,6 saniye 400 beygir güç ile üretilecek olan 4 çeker motorun 0-100 km hızlanması ile 4,8 saniye olacak.