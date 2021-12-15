TÜİK'ten oto revizyonu

Türkiye İstatistik Kurumu, otomobil fiyatlarını artık Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan izleyecek. TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer, TÜİK'in bu ay yeni bir fiyat derleme uygulamasına geçtiğini söyledi.

Haberler - NTV Haber 15.12.2021 - 12:57

TÜİK'ten oto revizyonu

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Otomobil fiyatları, enflasyon rakamlarını en çok etkileyen kalemlerden biri.

Dünya Gazetesi'ne konuşan TÜİK Başkanı Sait Erdal Dinçer, otomobil fiyatlarını belirlemek için bu ay yeni bir uygulamanın başladığını açıkladı.

TÜİK bundan böyle otomobil fiyatlarını fatura kesilmesinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığı verilerinden takip edecek. Yeni otomobil fiyatları ile aralıkta iki aylık zam endekse yansıyacak.

Habere göre, yüzde 50'lik otomobil zammı enflasyonu tek başına yüzde 3,5 artırabilir. Öte yandan TÜİK Başkanı Dinçer, ülke genelindeki yaygın perakende zincirlerinden alınan barkod verilerinin kapsamının da genişletileceğini ifade etti.

TÜİK, aralık ayı enflasyonunu 3 Ocak'ta açıklayacak.

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