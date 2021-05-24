Turizmde salgın etkisi: Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 35 azaldı

Turizmde pandemi etkisi sürüyor. Bu yılın ilk dört ayında yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 35 azaldı.

İHA - NTV Haber 24.05.2021 - 14:04

Turizmde salgın etkisi: Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 35 azaldı

İlişkili Haberler

Yaklaşık 300 bin turizm çalışanına Covid-19 aşısı uygulandı

Yaklaşık 300 bin turizm çalışanına Covid-19 aşısı uygulandı

Türkiye, salgına rağmen 17 milyondan fazla turist ağırladı

Türkiye, salgına rağmen 17 milyondan fazla turist ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı nisan ayına ilişkin yabancı turist girişlerine ilişkin istatistikleri yayımladı.

Verilere göre, nisanda Türkiye'ye 790 bin turist geldi. Bu sayı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3'lük bir yükselişe işaret ediyor. Ancak yılın ilk 4 ayına bakıldığında yıllık bazda yüzde 35'lik bir düşüş yaşandı.

Türkiye ocak-nisan döneminde 2,7 milyon turist ağırladı. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya, yüzde 20 pay ile birinciyken, onu yüzde 7 ile İran takip etti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...