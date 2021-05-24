Turizmde salgın etkisi: Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 35 azaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı nisan ayına ilişkin yabancı turist girişlerine ilişkin istatistikleri yayımladı.

Verilere göre, nisanda Türkiye'ye 790 bin turist geldi. Bu sayı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3'lük bir yükselişe işaret ediyor. Ancak yılın ilk 4 ayına bakıldığında yıllık bazda yüzde 35'lik bir düşüş yaşandı.

Türkiye ocak-nisan döneminde 2,7 milyon turist ağırladı. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya, yüzde 20 pay ile birinciyken, onu yüzde 7 ile İran takip etti.

