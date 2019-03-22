Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) kayıtlarından derlenen bilgiye göre, Türkiye'den yılın ilk iki aylık döneminde 666 tonluk çay ihraç edilerek 1 milyon 674 bin 434 dolar gelir sağlandı.



Ülkeden geçen yılın aynı döneminde 416 tonluk çay ihracatından 1 milyon 208 bin 231 dolar gelir sağlanmıştı. Böylece söz konusu dönemde yapılan çay ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 60, değerde de yüzde 39 arttı.



Türkiye'den bu dönemde yapılan çay ihracatında 363 bin 109 dolarla Almanya ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 239 bin 71 dolarla Belçika, 225 bin 543 dolarla Fransa izledi.



Doğu Karadeniz'den 2019'un ocak-şubat döneminde 418 ton çay ihraç edilerek, karşılığında da 710 bin 370 dolar gelir kazanıldı.



Bölgeden geçen yılın aynı döneminde 331 tonluk çay ihracatından 624 bin 875 dolar gelir elde edilmişti. Böylece bölgeden bu dönemde yapılan çay ihracatı da geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 26, değerde de yüzde 14 artış gösterdi.



Bölge çay ihracatında Belçika 219 bin 568 dolarla birinci, Almanya 103 bin 417 dolarla ikinci ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 103 bin 173 dolarla üçüncü sırada yer aldı.