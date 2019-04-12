Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kıdem tazminatında yeni sisteme yönelik hazırlıklarla ilgili konuştu.



NTV'nin sorularını yanıtlayan Atalay, "Bizim için önemli olan bir yıla 30 günlük kıdem tazminatı ödemesi olan 30 günü muhafaza etmek. Biz 30 günün üzerinden başka bir şey konuşmayı doğru bulmuyoruz. Fonlar bizim için hiç açıcı tablo değil. Mevcut yapıyı tutalım. Kıdem tazminatı alamayanlarla ilgili meseleyi çözelim.



Dolaylı yönden arkadaşlarımıza ulaşmışlar, önümüzdeki hafta içinde bir toplantı olacağı söyleniyor. Mevcut yapı bozulacaksa onun içinde olmayız. Bireysel emeklilikle ilgili konu var o da bu meselenin içinde. Zorla tasarruf olmaz. BU meselede üç sendika bir araya gelmek zorundayız."

1 MAYIS İÇİN KOCAELİ ÖNE ÇIKIYOR



Atalay, Türk-İş'in 1 Mayıs'ı nerede kutlayacağıyla ilgili olarak, "1 Mayıs'la ilgili dört yer seçtik. Diyarbakır, Samsun, Edirne, Kocaeli. Kıdem tazminatıyla ilgili en iyi söyleyeceğimiz yer Kocaeli olur. En iyi derdimizi anlatacağımız yer Kocaeli olur" ifadelerini kullandı.

VİDEO: KIDEM TAZMİNATINDA NELER DEĞİŞECEK?