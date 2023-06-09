Türk şirketten dünyaca ünlü kamyon ve otobüs üreticisiyle anlaşma

Türkiye girişimcilik ekosisteminin en çok öne çıkan sektörlerinden biri olan video oyun sektörü, son 5 yılda uluslararası başarılara imza atmayı sürdürdü. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi verileri 522 aktif oyun girişimi olduğunu gösterirken, bu şirketler içinde, dünyanın en çok indirilen simülasyon oyunlarının üreticisi konumunda bulundan Zuuks Games’ten yeni bir lisans anlaşmasının haberi geldi.

Bus Simulator : Ultimate ve Truck Simulator : Ultimate isimli gerçeğe yakın simülasyon oyunlarıyla dünya çapında 650 milyondan fazla indirme alan Zuuks Games, Almanya merkezli kamyon ve otobüs üreticisi Daimler Truck AG ile lisans anlaşması imzaladı.



Popüler otobüs ve kamyonlar oyuna taşınıyor



Zuuks Games’i dünya çapında 40'tan fazla üretim tesisi ve 100 bini aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren, küresel anlamda en büyük ticari araç üreticisi konumundaki Daimler Truck AG’nin anlaşma yaptığı ve lisans verdiği ilk oyun şirketi konumuna taşıyan anlaşma kapsamında, Daimler Truck AG’nin imzasını taşıyan Mercedes-Benz, Actros, Axor, Travego, Tourismo, Tourrider ve Setra isimli popüler otobüs ve kamyon modellerinin, Zuuks Games tarafından üretilen dünyanın en çok indirilen mobil simülasyon oyunlarında lisanslı bir biçimde yer alacağı kaydedildi.