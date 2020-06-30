Türkiye'nin güneş enerjisi alanındaki hacmi büyüyor

Pandemi sonrası tüm sektörler ekonomik durgunluk yaşarken enerji sektörü büyümesini sürdürüyor. Naturel Enerji, Türkiye’nin önde gelen tekstil firması KURTEKS Tekstil ile İtalya’da 50 MW büyüklüğünde Güneş Elektrik Santrali proje geliştirme ve anahtar teslim yapımı için 45 milyon euroluk sözleşme imzaladı.

ntv.com.tr 30.06.2020 - 16:23

Türkiye'nin güneş enerjisi alanındaki hacmi büyüyor

İtalya’nın ve Avrupa’nın önemli Güneş Santralleri arasında yer alacak olan projenin tüm geliştirme süreçleri ve anahtar teslim kurulumu Naturel Enerji tarafından üstlenildi.

Santralde üretilecek olan elektriğin ikili anlaşmalar yolu ile tüketicilere satılması hedefleniyor

TÜRKİYE AÇISINDAN BİR İLK

Naturel Enerjinin, proje geliştirme, müteahhitlik, elektrik satış anlaşması ve finansmanı da kapsayan faaliyetleri anahtar teslim esası ile yürütülecek proje ülkemizin enerji yatırımı anlamında da bir ilk olma özelliği taşıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Naturel Enerji Genel Müdürü Cem Göçmen, “Ülkemiz için de projenin büyüklüğü, niteliği, yeri ve içeriği açısından bir ilk olacak olan bu yatırım kararı için Kurteks’i tebrik eder, bize olan güveninden ötürü de teşekkür ederiz. Daha temiz, daha güzel, daha yaşanabilir bir dünya hedefimize ulaşmak için ülke fark etmeksizin çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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