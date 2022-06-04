TÜRKŞEKER'de görev değişimi

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit Alkan Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı.



Konuya ilişkin atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Muhiddin Şahin

Buna göre, Türkiye Şeker Genel Müdürü Mücahit Alkan'ın yerine Muhiddin Şahin atandı.

Muhittin Şahin, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda Strateji Geliştirme Başkanlığı görevini yürütüyordu.



Açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine ise Adem Dinç, Hakan Bilir, Mehmet Hasdemir ve Mehmet Tunçak atandı.