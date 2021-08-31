TÜSİAD Başkanı: Faiz indiriminde sabır gerektiren kritik sürece giriyoruz

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Başkanı Simone Kaslowski, para politikasında atılacak adımların zamanlamasının çok önemli olduğunu söyledi.

"Enflasyonumuz çok yüksek, dış kırılganlığımız net" diyen Kaslowski, "Türkiye’de enflasyon beklentileri yükselirken, gündemimizdeki faiz indirimlerinde aceleci değil sabırlı davranmamız gereken kritik bir 4-5 aya girdiğimizi düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.

Pandemi ile küresel tedarik zincirinin de bozulduğunu dile getiren Kaslowski, "En temel ihtiyaçlarda dahi talebin karşılanmadığı durumlar görüyoruz. Lojistik ve üretimde büyük darboğazlar yaşanıyor" ifadelerini kullandı.

Kaslowski, sığınmacı sorununa ilişkin olarak ise, insani yükümlülüklerin yerine getirilmesi ayrı, Kale Avrupası'nın sınır bekçisi olmak ayrıdır. İkincisi sürdürülemez" diye konuştu.

