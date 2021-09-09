Ukrayna'dan Bitcoin adımı (Bir ülkede daha yasallaştı)

El Salvador'un resmi para birimi olarak kullanmaya başlamasının ardından dün de Ukrayna Meclisi, Bitcoin'i yasal zemine oturtan kanunu kabul etti. El Salvador'dan farklı olarak Ukrayna'da kripto paralar resmi ödeme aracı değil finansal varlıklar olarak tanımlandı.

NTV Haber 09.09.2021 - 11:38

Ukrayna'dan Bitcoin adımı (Bir ülkede daha yasallaştı)

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Ukrayna Meclisi, Bitcoin ve diğer kripto paraları yasal olarak tanıyan kanunu 276 evet ve 6 hayır oyuyla kabul etti.

CNBC'de yer alan habere göre, daha önce kripto para alım satımına yönelik ülkede bir kısıtlama bulunmuyordu. Ancak Devlet Başkanı Zelensky'nin imzasıyla yürürlüğe girecek kanun ile kripto paralar yasal zemine kavuşuyor.

Böylece yatırımcı ve kripto para borsaları dolandırıcılara karşı yasal olarak korunma imkanına sahip olacak.

Ancak Ukrayna finansal varlık olarak Bitcoin'i tanısa da El Salvador'daki gibi resmi bir para birimi olarak kabul etmedi. Ukraynalılar günlük hayatta ödemelerini yerel parayla yapmaya devam edecek.

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