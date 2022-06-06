Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan havalimanları açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı basında çıkan havalimanlarına yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.



İddiaların paylaşıldığı haberde söz edilen havalimanlarıyla ilgili bilgilere vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Çanakkale Gökçeada Havalimanı'nın, Ege Denizi ve Çanakkale Boğazı girişindeki konumu itibarıyla stratejik öneme sahip olduğu ortadadır. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden ön izin alınmak kaydıyla genel havacılık hizmeti vermektedir. Ana karayla ada arasında ambulans uçak, helikopter ve devlet hava araçları kullanılarak hasta nakilleri yapılmaktadır.



Aydın Çıldır Havalimanı, her kira yılı için elde edilecek net dönem karının yüzde 7'si devletimize gelir olarak aktarılmak üzere Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı tarafından işletilmektedir. 25 Mart 2022 tarihinden bu yana hizmet veren Tokat Havalimanı bugüne kadar iç hatlarda 375 uçak ve 21 bin 262 yolcuya ev sahipliği yapmıştır.



"AYDIN ÇILDIR HAVALİMANI'NIN MALİYETİ YOKTUR"



Balıkesir Havalimanı ise yine ambulans uçak, helikopter ve devlet hava araçlarının kullanımının yanı sıra acil durumlarda değerlendirilmek üzere kullanıma hazır tutulmaktadır. Yani 'yalandaki' imaların aksine, Aydın Çıldır Havalimanı'nın devlete maliyeti yoktur ve sözleşme gereği devlete gelir getirmek üzere işler haldedir.



"HİÇBİRİNDE YOLCU GARANTİSİ YOK"



Gökçeada Havalimanı, stratejik önem ve Gökçeada'nın ana karayla bağlantısı nedeniyle işler haldedir. Tokat Havalimanı yolcular tarafından aktif bir biçimde kullanılmaktadır. Balıkesir Havalimanı, yine gerektiği anda kullanılmak üzere açık tutulmaktadır. Bu havalimanlarımızın hiçbirinde yolcu garantisi bulunmamaktadır. Havalimanlarından toplamda direkt gelir akışı sağlanarak, diğer projelere bütçe sağlanmaktadır."

