İnternet ve girişimcilik sektörlerinin önemli temsilcileri ve uluslararası yatırımcılar Webrazzi 2019’da buluştu. İstanbul’da yapılan etkinlikte özellikle dijital dünyadaki dönüşüm, ihtiyaçlar, yenilikler çerçevesinde yatırım fırsatları masaya yatırıldı. 2015 yılında başlayan ve bu yıl beşincisi düzenlenen etkinliğe katılanlar arasında İş Bankası Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü Adnan Bali, Mynet’in Kurucusu Emre Kurttepeli, Philip Morris Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Inventram Genel Müdürü Cem Soysal ve Ilap Venture Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Say yer aldı.

ADNAN BALİ: ŞU AN YAŞANAN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN SANAYİ DEVRİMİNDEN FARKI YOK



Webrazzi 2019'da deneyim ve görüşlerini paylaşan Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, şu an yaşanan teknolojik ve dijital dönüşümün sanayi devriminden farkı olmadığını söyledi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali

Bali, ‘’Dijital dönüşümün önemine dikkat çekerek ülkemizde de bu durumun gelişebilmesi için devlet ve akademik çevrelere büyük iş düştüğünü de paylaştı. Akademik çevreler ile çalıştıklarını da belirten Bali, yakın zamanda Koç Üniversitesi ile yapay zeka enstitüsü kuracaklarını da söyledi.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş

"KURUMSAL İYİLİK"



Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş “Kurumsal İyilik: Sosyal İnovasyon” başlıklı bir konuşma yaptı ve “Biz Turkcell olarak akılla kalbi birleştiriyoruz” dedi. Konuşmasına sosyal iyilik kavramını anlatarak başlayan Yiş, fedakarlığın markalar için de çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Fedakarlık insana özgü gibi görünse de, markalar için de fedakarlıktan bahsedebiliriz. Bunun bizim için anlamı ‘insan için teknoloji’ demek. Teknolojiyi insan faydası için geliştirmek bizim için çok kritik.

Örneğin bizim Zeka Gücü projemizle Türkiye’nin dört bir yanında akılla kalbi birleştiriyoruz. Gençler etrafına bakıyor ve icatlarını ona göre geliştiriyor. Bugün sizin de stantlarını göreceğiniz Arıkovanı, Geleceği Yazan Kadınlar, Zeka Gücü projeleri ile gençlere, kadınlara, çocuklara, engelliler ve özel yetenekli bireylere yönelik teknoloji temelli çalışmalara destek veriyoruz. Turkcell olarak ihtimalleri kapsıyoruz ve diyoruz ki, insanlarımızın hayalini gerçekleştirmeleri adına üzerimize düşen sorumluluğu üstleniyoruz.”



‘’9 ŞİRKETTE YATIRIMIMIZ VAR’’



Koç topluluğu bünyesinde bulunan Inventram'ın Genel Müdürü Cem Soysal, yatırım şirketi olduklarına vurgu yaparak, yatırım yaptıkları şirketlere finansal, hukuki ve kanal müşteri yaratmada destek olduklarını söyledi. Soysal, girişimcinin hizmetkarı olarak çalıştıklarını belirterek yatırım yaptıkları 9 şirket olduğunu ve bunların da beşinin ABD ortaklı olduğunu ifade etti.



‘’1998 YILINDA YATIRIMLARA BAŞLADIK’’



iLab Venture Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Say, teknolojik anlamdaki yatırımları Türkiye'de yapmaya başlayan ilk şirketlerden biri olduğunu söyledi."’1998 yılında fon sistemini kurduk ve Kariyet.net , sigortam.net ilk girişimlerimizden. Şu an portföyümüzde 12 yatırımımız var ve çoğuna sahibiz" dedi. Say, zor günleri geride bıraktıklarını söyleyerek geleceğe umutla baktıklarını ifade etti.



PHILIP MORRIS, 150 MİLYON DOLAR İLE YATIRIMA HAZIR



Philip Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren

Philip Morris Sabancı Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren de, Webrazzi Summit’te konuşmacı olarak yer aldı.

Diren, Philip Morris International’ın (PMI) yerli yatırımcılarla kurumsal sermaye ortaklığı kurmak için oluşturduğu girişim sermayesi fonu PM Equity Partner (PMEP) hakkında bilgiler verdi.

Diren, PMEP’in yatırımlar için 150 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olduğunu ve şu ana kadar dünya çapında 10 firmaya yatırım yaptığını söyledi. PMI’ın yerli start-up’ları destekleyen çalışmalarına devam edeceğini belirten Diren, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim gibi kurumsal şirketlerin, ülkemizdeki yeni teknolojileri desteklemesi teknolojinin ülkemizde gelişmesini sağlayacaktır.”

PMEP yetkilileri de Webrazzi'de girişimcilerle buluştu. Yetkililer, Philip Morris International’ın yeni teknolojiler üreten tüm start-up'ların ilgi alanlarında olduğunu belirtti.