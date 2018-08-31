Varlık barışı kapsamındaki bazı uygulamaların süresini uzatan kararname, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.



Karara göre, kişi ve kurumlar, iş merkezi Türkiye'de bulunmayan iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlarını 31 Aralık 2018 yerine 30 Haziran 2019'a kadar Türkiye'ye getirebilecek.



Aynı şekilde iş merkezi Türkiye'de olmayan iştiraklerden elde edilen kazançlarla, yurtdışındaki işyeri ve daimi temsilcilikler aracılığıyla elde edilen kazançlar da 6 ay uzatmalı olarak 30 Haziran 2019'a kadar Türkiye'ye getirilebilecek. Bu kapsamdaki kazançların bildirimi ise 31 Ekim 2018 yerine 30 Nisan 2019'a kadar yapılabilecek.