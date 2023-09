Yapay zekadan küresel ekonomiye 4,4 trilyon dolar katkı

OKR nedir? OKR ne işe yarar?





İngilizcede Objectives and Key Results tabirinin baş harflerinden oluşan OKR, işletmelerin hedeflerini belirlemelerini, izlemelerini ve bu hedefler doğrultusunda elde ettikleri başarıları ölçmelerini kolaylaştıran bir yönetim aracı. Yine de bir işletmede, her kademede OKR belirlemek ve belirlenen hedeflere dair başarıyı ölçmek her zaman kolay olmayabiliyor.

OpenAI gibi şirketler tarafından geliştirilen dil modellerinin eğitilmesiyle oluşturulan yapay zeka destekli OKR asistanları, hedef ve anahtar sonuç belirleme sürecinde çalışanın rolünü, şirketin stratejisini, küresel OKR ölçütlerini göz önünde bulundurarak gerçekçi hedefler belirlemeyi kolaylaştırıyor.



Yapay zeka, OKR belirlerken şirketlere yol gösteriyor



OpenAI OKR Asistanı, işletmelerin hedef belirlerken yaşadıkları zorlukları aşması için geliştirilen bir araç olarak, şirkete özel hedef ve amaç belirleme konusunda rol oynuyor. İşletmeler, yapay zeka destekli OKR asistanlarını kullanarak daha başarılı sonuçlar elde edebiliyor. Yapay zeka, şirketlere OKR belirlerken şu açılardan yol gösteriyor:



Veriye dayalı hedefler: Yapay zeka ile güçlendirilmiş OKR asistanı, sektörün en iyi uygulamalarını, çalışan modellerini analiz ederek işletmelere veriye dayalı ve gerçekçi hedefler sunuyor. Bu sayede işletmeleri, doğru hedefler için doğru çalışma biçimleri izleyerek sektörlerinin öne çıkan şirketleri arasına isimlerini yazdırabiliyor.

Kişiselleştirilmiş yaklaşım: Yapay zeka, OKR belirlenen çalışan ve departmanın özelliklerini değerlendirebiliyor. Rolleri temel alarak kişiselleştirilmiş öneriler sunan yapay zeka, çalışanların gerçekçi bir biçimde belirlenmiş amaçlara ulaşmasına, bu sayede motivasyonlarını koruyarak daha başarılı çalışanlara dönüşmesine aracı oluyor.

Başarı artışı: Hem organizasyon için hem de çalışanlar için doğru hedef belirlemek, daha yüksek motivasyon ve daha yüksek iş başarısı anlamına geliyor. Bu sayede çalışan bağlılığı artarken, işletmeler de hedeflerini gerçekleştiren ve anahtar sonuçlara ulaşan ekipleriyle daha stratejik kararlar alabiliyor. Yapay zeka desteğiyle belirlenen OKR’lara uyum, kârlılık, istikrarlı büyüme, artan pazar payı gibi sonuçları beraberinde getirme potansiyeli taşıyor.



Beş şirketten üçünün yapay zekayı en az bir iş fonksiyonunda kullandığına, beş şirketten ikisinin ise yapay zeka yatırımlarını artırmayı düşündüğüne yönelik veriler, akılcı hedeflere verimli bir yaklaşımla koşan şirketlerin OKR belirleme dahil iş süreçlerinin pek çoğuna yapay zekayı dahil ederek yapay zekadan doğru şekilde yararlanmayı hedeflediğini kanıtlıyor.