Yapı Kredi, World’ün 30. yılına özel Vadaa ile NFT dünyasına giriş yaptı. Banka böylece ilk defa bir marka karakteriyle NFT üreten ve hediye eden marka oldu. Oluşturulan NFT koleksiyonunda 19 adet farklı Vadaa karakteri ve 1 adet eskiz Vadaa’nın 20 yıl önceki çizim aşamasındaki hali bulunuyor. World’ün maskotu Vadaa’nın dijital sanat dünyasına NFT’leriyle adım atarak bir ilki gerçekleştirdiğini belirten Yapı Kredi Kurumsal İletişim Direktörü Arda Öztaşkın; “Vadaa önce 2003 yılında kampanyalarımızın habercisi olarak hayatımıza girdi. Bugün ise yapılan pek çok araştırmaya göre Türkiye’nin en tanınan, en sevilen ve en popüler maskotlarından biri. Vadaa’larımız şimdi ise dijital eserlere sahip olmak için kullanılan bir sertifika niteliğindeki NFT dünyasına adım attı." dedi. NFT'nin son dönemde pek çok değerli sanatçının eserlerini sunmak için önemli ölçüde kullanılan bir teknoloji olduğuna işaret eden Öztaşkın, "Hazırladığımız Vadaa koleksiyonumuz dünyanın en büyük NFT platformlarından olan OpenSea’de, Worldcard hesabı altında listelenecek. Bu NFT’ler, sosyal medya üzerinden ve bankamız içerisinde düzenlenecek çekilişlerle kullanıcılara ve Yapı Kredi çalışanlarına hediye edilecek. Bu projeyle birlikte, ilk defa bir marka karakteriyle NFT üreten ve hediye eden marka olacağız. Yapı Kredi olarak yenilikleri sektörümüze kazandırmaya ve örnek olmaya devam edeceğiz” dedi.