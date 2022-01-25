Yargıtay'dan emsal karar: "E-ticarette ayıplı maldan platform değil dükkan sorumlu"

Yargıtay, internet alışverişlerinde malın ayıplı olması durumunda aracı hizmet sağlayıcının sorumluluğu olmadığına karar verdi.

Haberler - NTV Haber 25.01.2022 - 12:04

Yargıtay'dan emsal karar: "E-ticarette ayıplı maldan platform değil dükkan sorumlu"

İlişkili Haberler

Alışveriş yorumlarının 3'te 2'si sorunlu: Ne kadar güvenilir?

Alışveriş yorumlarının 3'te 2'si sorunlu: Ne kadar güvenilir?

Yargıtay, alışveriş platformundaki bir pastaneden alınan bir ürünün ayıplı olması sebebiyle, mahkemenin platform aleyhine verdiği bedel iadesi kararını, servis sağlayıcının sorumluluğu olmadığı gerekçesiyle bozdu.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda, aracı hizmet sağlayıcının malın ayıplı olmasından kaynaklı sorumluluğu bulunmadığı belirtildi.

Yargıtay böylece, bir çok müşterinin alışveriş yaptığı dükkan yerine alışveriş platformunu sorumlu tutmasının önüne geçecek bir karara imza attı ve alışverişinde karşılaşılan ayıplı malda platformların sorumlu olmadığına hükmetti.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...