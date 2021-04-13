Yaş meyve sebze ihracatında yüzde 22 artış

2021 yılının Ocak-Mart ayları arasında Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçılar Birliği’nin 327,5 milyon dolarlık ihracat performansıyla ülke geneli sektör ihracatından yüzde 42 pay aldığını kaydeden Başkan Nejdat Sin, “Ülkemizde ürün deseninden toprak işlemeye, bitki bakımından zirai mücadele yöntemlerine kadar gelişmiş bir yapıda tarımsal faaliyetler devam ediyor. Bu yapının güçlenmesi için özellikle son üç yılda verimli, kaliteli ve güvenli üretimi sürdürülebilir şekilde devam ettirmek hedefiyle ortak akılla yürüttüğümüz çalışmalarımız sektörümüzün yol haritasını da büyük ölçüde şekillendiriyor.” dedi.



Covid-19 pandemisi sürecinde dünya genelinde gıda güvenliğinin ve izlenebilirliğin ön plana çıktığını ifade eden Başkan Nejdat Sin, “Yeni dünya düzeninde tarladan sofraya gelinceye kadar yetiştirilen meyve ve sebzenin izlenebilirliği ve tüm sürecin şeffaf bir şekilde ortaya konulması gerekiyor. Bu kapsamdaki çalışmalarımızı ilgili bakanlıklar, üretici birlikleri, ziraat odaları, ziraat mühendisleri odaları, zirai ilaç bayileri, zirai danışmanlar ile beraber yürütüyoruz. Tüm üretim, hasat ve hasat sonrası işlemleri en uygun yöntemlerle yapmaya büyük özen gösteriyoruz.” diye konuştu.





En yüksek artış Suriye, Libya ve Avusturya’da





Ocak-Mart dönemindeki yaş meyve sebze ihracatını ülkelere göre değerlendiren Başkan Sin, şöyle konuştu:



"Yılın ilk çeyreğinde en fazla ihracatı yüzde 14 artış ve 228,9 milyon dolar değer ile Rusya’ya gerçekleştirdik. Bu ülkeyi yüzde 90 artış ve 76 milyon dolar değer ile Irak, yüzde 17 artış ve 69,2 milyon dolar değer ile Romanya takip etti. Aynı dönemde en fazla ihracat artışlarını kaydettiğimiz ülkeler ise yüzde 364 artış ve 22,7 milyon dolar değer ile Suriye, yüzde 156 artış ve 6 milyon dolar değer ile Libya, yüzde 112 artış ve 7,3 milyon dolar değer ile Avusturya oldu. Hindistan, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya pazarlarında da önemli artışlar sağladık.”