Yaşlılık maaşına zam geldi mi? 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zammında ardından yaşlılık maaşında yeni tutarda merak konusu oldu. 65 yaş aylığı olarak da bilinen yaşlılık maaşı pcak ayında asgari ücrete yapılan yüzde 54,66 oranındaki zamla birlikte 2 bin 604 TL olmuştu. Peki, yaşlılık maaşına zam geldi mi? 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

Yaşlılık maaşına zam geldi mi? 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette yeni rakam belli oldu. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseldi.

Asgari ücrette yeni rakam sonrasında maaşı olarak bilinen 65 yaş aylığı tutarı da değişti.

Yaşlılık maaşına zam geldi mi? 65 yaş aylığı ne kadar oldu? - 1

65 YAŞ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

65 yaş aylığı, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından yeniden hesaplanacak. 65 yaş aylığı 2 bin 604 TL olarak uygulanıyor.

1 Temmuz'dan itibaren 3 bin 490 liraya yükselecek.

Yaşlılık maaşına zam geldi mi? 65 yaş aylığı ne kadar oldu? - 2

65 YAŞ AYLIĞI NASIL VE NE ZAMAN ALINIR?

Aylık bağlama işlemleri, Mal müdürlükleri/ Defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.

• İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

• 2022 sayılı Kanun uyarınca ödenen aylıklar bir hizmet veya prim karşılığı olamayıp sosyal yardım niteliğindedir. Bu aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödenmektedir.

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