Yerli kripto para borsasından uyarı: Platform seçerken bunlara dikkat edin!

Kripto para piyasaları, son haftalarda iki yeni hack ve hırsızlık haberiyle çalkalandı. Blokzinciri güvenliği şirketi SlowMist ve zincirüstü araştırmacı ZachXBT’nin, arkasında Kuzey Kore merkezli hacker grubu Lazarus’un olduğunu tahmin ettiği, kripto para borsası CoinEx’e yönelik saldırıda 54 milyon dolarlık kayıp yaşandığı belirtilirken, Stake isimli kripto oyun platformuna yönelik saldırıyla 41 milyon dolar kripto para çalındığı öngörüldü.



Blokzinciri güvenliği şirketi CertiK, ağustos sonunda yayımladığı raporda 2023 başından bu yana kripto para piyasalarından 997 milyon dolar değerinde kripto para çalındığını ortaya koymuştu. Son olaylar, bu tutarı 1 milyar doların üzerine taşıdı. Yerli kripto para borsası Bzetmex, kripto para yatırımcılarına dikkate değer güvenlik hatırlatmalarında bulundu.



YALNIZCA AĞUSTOSTA 45 MİLYON DOLAR ÇALINDI



Blokzinciri güvenliği şirketi CertiK, 31 Ağustos'ta paylaştığı verilerde, yalnızca ağustos ayında çalınan toplam kripto para değerinin 45 milyon dolar seviyesinde olduğunu doğruladı.

Ağustos 2023'e damgasını vuran ilk üç kripto para dolandırıcılığı olayları ise Pepecoin, Exactly Protocol, Magnate Finance olarak sıralandı. CertiK, bu raporda yılın başından bu yana yaşanan hırsızlıkların 997 milyon dolar kayba yol açtığını ortaya koyarken, CoinEx ve Stake vakaları bu tutarı 1 milyar doların üzerine taşıdı.



Kripto para piyasalarında yaşanan her hack ve dolandırıcılık olayının ekosistemin geneline zarar verdiğini belirten Bzetmex CEO'su Erdoğan Turan, “Kullandıkları araçlar giderek güçlenen siber suçlular, kripto paraları kolay kazanç olarak görüyor. Elliptic'in verilerine göre yalnızca Lazarus, 104 günlük bir süreçte 240 milyon dolar değerinde kripto para çaldı. Bu dönem, kripto para yatırımcılarının işlem yapmak için tercih ettikleri platformu sorgulamasını ve güvenlik önlemlerini yeniden düşünmesini gerektiriyor" dedi.