Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş da projenin Türkiye için makroekonomik gerekliliğin yanında ileri teknoloji alanında olmasından dolayı stratejik olarak çok büyük önem teşkil ettiğini ve doğru bir proje olduğunu belirtti.



Karakaş, son 12 yıldır otomotiv teknolojilerinin içinde aktif rol aldığını anımsatarak, şöyle devam etti:



"Teknolojideki gelişim klasik otomobili bir mobilite ekosistemine dönüştürecek. Projemizdeki yüksek motivasyon ve kararlılığı, ülkedeki büyük potansiyelin kullanımıyla birleştirdiğimizde küresel pazarda söz sahibi olunacağına kesin gözüyle bakıyorum.

Türkiye'de doğdum, büyüdüm, bu ülkede okudum. İş hayatına Türkiye'de adım attım. Bu projeyle küresel pazarlarda edindiğim bilgi birikimimi ve tecrübemi ülkeme aktarabilme fırsatım olduğu için çok mutluyum. Emin olun Türkiye, küresel ortamda rekabet edebilen bir marka ve otomobilden daha fazlasını yapacak."

YERLİ OTOMOBİLDE 'BABAYİĞİTLER'İN PAYI BELLİ OLDU



Yerli bir marka yaratma hedefiyle çıkılan yolculukta, şirketin kuruluş ve ortaklık sözleşmeleri için imzalar 31 Mayıs'ta atıldı.



Şirketin adı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş." olarak belirlendi. Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in şirketteki payları yüzde 19'ar, TOBB'un payı da yüzde 5 olarak belirlendi.



Karakaş görevine 1 Eylül itibarıyla başlayacak.



TASARIM VE MÜHENDİSLİK İÇİN TEMEL ADIMLAR ATILIYOR



Yerli otomobil markasının oluşturulmasında büyük önem teşkil eden tasarım süreci başlatıldı. Tasarım sürecinde önemli yerli ve uluslararası isimlerin desteği alındı. Tasarımın, 2019 sonunda çıkarılacak prototip araçla halkın beğenisine sunulması hedefleniyor.



Türkiye'nin Otomobili, geleceğin teknolojileri üzerine inşa edilerek, aracın teknik özellikleri çağın tüm gereksinimlerini karşılayacak.



Yeni nesil araçların temelini oluşturacak olan platformun çalışmalarına başlandı ve platform özellikleri çağın önemli teknolojileri olan elektrikli, bağlantılı ve otonom sürüş özellikleri göz önünde bulundurularak belirlendi.



Bundan sonraki süreçte, şirket için kilit diğer pozisyonlar doldurulacak, şirket içi yapılar oluşturulmaya başlanacak, mühendislik ve tasarım çalışmalarına hız verilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, NTV VE STAR TV ORTAK YAYININDA AÇIKLAMIŞTI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ve Star TV ortak yayınında, Nazlı Çelik'in sunduğu "Seçime Doğru" programında, Mehmet Gürcan Karakaş'ın yerli otomobilin CEO'su olacağını açıklamıştı.

TÜRKİYE'NİN YERLİ OTOMOBİL SERÜVENİ