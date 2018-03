Yerli sığır fiyatı 2017'de yüzde 20 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan verilere göre kültür sığır fiyatı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 17.1 artarak 6,046 TL ve yerli sığır fiyatı yüzde 20.4 artarak 3,762 TL olarak gerçekleşti.



TÜİK verilerine göre 1.16 milyar doları canlı sığır olmak üzere 2017 yılında 1.21 milyar dolarlık canlı hayvan ithalatı gerçekleşti. Geçen yıl taze, soğutulmuş, dondurulmuş sığır eti ithalatı ise 90 milyon dolar oldu.



Merinos koyun fiyatında yüzde 15.7, yerli koyun fiyatında yüzde 21.2 ve tiftik keçisi fiyatında yüzde 20.5 artış görüldü. Kümes hayvanlarından et tavuğu fiyatı yüzde 6.3 artarak 14.80 TL ve yumurta tavuğu fiyatı yüzde 13.1 artarak 17.47 TL olarak gerçekleşti.



Bakanlar Kurulu kararı ile Et ve Süt Kurumu tarafından kullanılmak üzere canlı büyükbaş hayvan için 500,000 baş, canlı koyun-keçi için 475,000 baş, büyükbaş hayvan eti için 75,000 ton ve çeyrek karkas et için 20,000 ton sıfır gümrük vergili ithalat kotası 29 Temmuz 2017 tanımlanmıştı.



Kotalar çeyrek karkas et hariç, 31 Aralık 2018'e kadar kullanılabilecek şekilde tanımlanmıştı.