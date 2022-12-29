Yerli steakhouse ve burger zinciri yurt dışı büyümede kararlı

Restoran sahipleri önümüzdeki 2 yıl içinde Londra, Dubai ve ABD’de (Amerika Birleşik Devletleri) restoran açmayı hedefliyor. Açacağı restoranlarla çalışan sayısını bin 300’e çıkaracak olan Etçi Mehmet, hem yurt dışında büyümeye devam edecek hem de yeni istihdam alanları oluşturacak.



“Farklı sunumlarımızla misafirlerimizin hem karnını hem ruhunu doyuruyoruz”



Türkiye, İngiltere, Suudi Arabistan, Lübnan, Katar, Fas'ta şubeleri bulunan Etçi Mehmet, 2012’de Mehmet ve Mustafa Dağ kardeşler tarafından İstanbul’da kuruldu. Yurt dışı hedeflerini yüksek tuttuklarını ve dünyanın en popüler steakhouse restoranı olmak istediklerini dile getiren Mehmet Dağ, “İki kardeş olarak çıktığımız bu yolda yurt dışı ve yurt içinde birçok şube açtık. Halihazırda 6 adet franchaise şubemiz mevcut. Müşteri memnuniyetine her zaman çok önem veriyoruz. Misafirlerimizle aramızda samimi, doğal ve kaliteli bir bağ yaratıyoruz. Lezzetli ve eşsiz etlerimizle butik konseptimizi birleştiriyoruz. Sadece restoran olarak değil, farklı sunumlarımızla misafirlerimizin hem karnını hem ruhunu doyuruyoruz. Anadolu’dan gelen mutfak tecrübemiz ve vazgeçilmez tatlarımızla unutulmaz lezzetler sunmak için büyük bir heves ve motivasyonla çalışıyoruz. İlk günkü heyecanımızı hiç kaybetmedik. Steakhouse ya da burger denildiğinde akla ilk gelen marka olduğumuz için gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.



“En kısa sürede istihdam sayımızı bin 300’e çıkaracağız”



Gelecek yılki hedeflerinin istihdamlarını ve restoran sayılarını artırmaya yönelik olduğunu belirten Mustafa Dağ ise “Etçi Mehmet olarak steakhouse ve burger konseptinde restoranlarımız mevcut. Türkiye’de İstanbul ve Ankara, İngiltere’de Manchester, Birmingham ve Liverpool, Suudi Arabistan’da Riyadh ve Riyadh Front, Katar’da Doha, Fas’ta Kazablanka, Lübnan Beyrut’ta şubelerimiz var. 2022’de de Londra, Dubai ve 2024’te ise ABD’de açacağımız restoranlarımızla hizmet vermeye hazırlanıyoruz. Şu an binden fazla kişiye istihdam sağlıyoruz. En kısa sürede bu sayımızı bin 300’e çıkarmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu