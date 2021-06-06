Yerli turist 100 yılın rekorunu kıracak

Her sıkıntılı süreçte turizmcilerin can simidi olan yerli turist bu yıl da imdada koştu. Türkiye'nin yurtdışındaki ana pazarları olan Rusya, Almanya ve İngiltere'den uçuş izni için müjdeli haber bekleyen turizmciler, yeni sezon hareketini ise iç pazarla başlattı.

Sabah gazetesinden Betül Alakent'in haberine göre Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, sektöre ve yeni sezona dair açıklamalarda bulundu. 2020'de pandemi nedeniyle 300 bine yakın erken rezervasyon için iptal ve değişiklik talebiyle karşılaştıklarını aktaran Vardar, "Misafirlerimizin yüzde 57'si iptal yerine değişikliği tercih etti. Bu Jolly'e duydukları güveni gösterdi" dedi.

Temmuz 2020'den itibaren çok iyi satış yaptıklarını anlatan Vardar, "Geçen yıl resort otellerin yüzde 50'si açıldı ve bunları iç pazar ayakta tuttu" diye konuştu.



FİYATLAR YÜZDE 40 ARTACAK



11 Kasım 2020'de erken rezervasyon kapmayasını başlattıklarının bilgisini veren Vardar, "Kampanyaya çok yoğun talep geldi ve satışlar arttı. Ancak vaka sayılarının artmasıyla gerileme başladı. Tam kapanmanın ardından yeniden hareketlilik başladı. Şu anda planladığımız büyümenin çok üstünde gidiyoruz. Geçen sene de yoğun gidiyordu ancak kısıtlama geldi. Herhangi bir kısıtlama gelmez ve normalleşme sürerse, iç pazarda yüzyılın en iyi sezonu yaşanabilir. Her şey yolunda giderse iç pazar 2019 yılına göre yüzde 50 artar." Yarından itibaren fiyatların yüzde 40 artacağına değinen Vardar, 2022'de dış pazar açılacağı için iç pazarda fiyatların daha da artabileceğine dikkat çekti.



CİRO HEDEFİ 900 MİLYON TL



Pandeminin çok belirsiz bir süreç oluşturduğunu anlatan Vardar, "Eskiden üç ayda bir bütçe yapıyorduk. Şimdi neredeyse her hafta bütçe yapıyoruz. Belirsizlik nedeniyle misafirlerde oluşan güvensizliği ortadan kaldırmak için de misafirden tatil parasının 4'te birini peşin alıyor, geri kalan kısmını ise tatile 72 hatta 24 saat kala tahsil ediyoruz. Bu misafirlerimizde güven oluşturdu" şeklinde konuştu. 2021 ciro hedeflerini aktaran Vardar, bu yılı 370 bin yolcu, 900 milyon ciroyla kapatmayı planladıklarını ekledi.



YURTDIŞI 15 HAZİRAN'DAN SONRA NETLEŞİR



Pteller için yurtdışı pazarların çok önemli olduğuna değinen Vardar, "Almanya, İngiltere ve Rusya gibi ana pazarlar açılmadan otellerin tamamının açılması mümkün değil. Tablo 15 Haziran'dan sonra netleşir. Almanlar ve Ruslar Türkiye'yi ikinci vatanları gibi görüyor. O nedenle hükümet üzerinde baskı kurarlar. Bu pazarların açılacağını düşünüyorum. Açılmazsa oteller açısından çok kötü olur" dedi.

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