Yeşil mercimekte stok sorunu

Geçen yıl üretimi sabit kalan, ithalatı ise yüzde 30 gerileyen yeşil mercimeğe talep salgın sonrası 6 kat arttı.

Talepteki sert artış, fiyatların da yükselmesine neden oldu.

Fiyat artışına rağmen market raflarında yeşil mercimeği bulmak zorlaştı.

Ancak sektör yetkililerine göre endişeye gerek yok.

Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, Türkiye’nin son yıllarda yeşil mercimek üretimi artsa da hala iç tüketimi karşılayacak seviyeye gelmediğini söyledi. Yıllık tüketimin yarısından fazlasının hali hazırda iç piyasada üretildiğini belirten Reis, “Normal dönemlerde Mart ayının sonunda yeşil mercimek tüketimi azalır. Ancak bu yıl corona virüs salgını nedeni ile normal tüketimin 6 katı gerçekleşti.

Talep halen devam ediyor. Hiçbir üretici ya da tedarikçi bu kadarını düşünmüyordu. İthal ürün de azaldı. Hasadına da 35-40 gün kaldığı için kimse getirmek istemiyor” dedi.

2,5 milyon ton hububat ve 100 bin ton kuru baklagil ithalatı için gümrük vergisi sıfırlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı’na yönelik de değerlendirmede bulunan Mehmet Reis, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fiyat artışlarını önlemek için piyasa regülasyonu görevi doğrultusunda böyle bir karar alındığını ve bunun Ramazan öncesi fiyat artışlarının önüne geçeceğini söyledi.

Şu an tüm dünyanın çok zor bir dönemden geçtiğini belirten Reis, “Bir ay sonrasını kimse kestiremiyor. Türkiye, şu ana kadar mart ayındaki panik alımlarına rağmen olumsuz havayı geçiştirdi. Bu karar fiyat artışlarının önüne geçeceği gibi bazı ürün fiyatlarının gerilemesini de sağlayabilir. Orta taneli pirinçte fiyatlar gerileyebilir ” dedi.



Virüs sonrası gıda temininde karşı karşıya kalınan sorunlar hemen hemen her ülke için geçerli.

Kesintisiz gıda arzını sağlamak en önemli öncelik oldu.

Tüm baklagil ürünlerinde bu sezon yüzde 20 daha fazla ekim yapıldı..

Sektör yetkilileri alınan tedbirler sayesinde türkiye'de bir gıda krizi olmayacağını belirtiyor.

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