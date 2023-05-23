Konutta zam şampiyonu oldu: İstanbul'un ilçesi, Bodrum'la yarışıyor!

Haber: Sena Gürbıyık - Pandemi ve deprem felaketi sonrası yazlık bölgelere göç arttı. İstanbul'un Şile ilçesi konut satış ve kira bedeli en çok artan

ilçe oldu.



Son yıllarda Şile'de ev fiyatlarının çok arttığını belirten emlakçı Özkan Yıldırımer, "Burada bir daire satın almak istediğiniz zaman 2+1 daire için en dip rakamlar yaklaşık 1 milyon 750 bin lira. Rakam 3-4 milyona kadar da çıkabiliyor. Müstakil villa dediğimiz site içinde havuzlu evlerde rakamlar 4 milyon ile 20 milyon arasında değişiyor." dedi.



İstanbul'da yeni konut kampanyası: 7 bin 500 TL'den başlayan taksitlerle (Başvuru nasıl yapılır, şartlar neler?) Haberi Görüntüle Talebin yüksek olması sebebiyle Şile'de son 3 yılda konut satış bedelinde artış yüzde 884'u buldu.



Emlak danışmanı Merve Uçar da, "Pandemi ve pandemiden sonra gelen deprem süreci Şile'deki hem satış hem kira fiyatlarını oldukça yükseltmiş durumda. Zaman zaman taleplere karşılık veremeyecek durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

Konut fiyatları martta yüzde 5,4 arttı Haberi Görüntüle Şile'ye yerleşimin artmasının nedenleri arasında fay hattına uzaklık da bulunuyor.



Şile'den sonra konut değerinde en çok artış yaşanan yerlerse, yüzde 867'lik artışla Antalya ve yüzde 675'lik artışla Bodrum.