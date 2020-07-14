TÜİK: Haziran'da 190 bin konut satıldı (Önceki seneyi üçe katladı)

Türkiye genelinde konut satışları haziranda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 209,7 artarak 190 bin 12 oldu.



Konut satışlarında, İstanbul 28 bin 799 konut satışı ve %15,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 21 bin 915 konut satışı ve %11,5 pay ile Ankara, 11 bin 690 konut satışı ve %6,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en düşük olduğu iller sırasıyla 29 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari ve 68 konut ile Bayburt oldu.

BAKAN ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay %209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek Haziran rakamlarına ulaştı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İPOTEKLİ SATIŞLAR YÜZDE BİN 286 ARTTI

Türkiye genelinde Haziran ayında ipotekli konut satışları, kredi faizlerindeki büyük düşüşün desteğinde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,286.9 artarak, 101 bin 504 adete yükseldi.



Böylece, yıllık bazda yüzde 209.7 artarak 190 bin 12'ye yükselen toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 53.4 düzeyine yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ipotekliler dışındaki diğer konut satışları Haziran ayında Türkiye genelinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 63.8 artarak 88 bin 508'e yükseldi.



Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Haziran'da yıllık bazda yüzde 152.0 artarak 58 bin 632'ye yükseldi ve toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30.9 oldu.



Türkiye genelinde ikinci el konut satışları da Haziran'da yıllık bazda yüzde 244.9 artarak 131 bin 380'e çıktı.



TÜİK verilerine göre, konut satışları Ocak-Haziran döneminde yüzde 23.5 artışla 624 bin 769 düzeyine yükseldi. Ocak-Haziran döneminde ipotekli konut satışı yüzde 221.4 artarak 266 bin 374 düzeyine yükselirken, diğer satış türlerinde ise yüzde 15.3 azalarak 358 bin 395 adete indi.



Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 4.1 azalarak 197 bin 722'ye inerken, ikinci el konut satışları da yüzde 42.5 artarak 426 bin 997 adete çıktı.



Yabancılara yapılan konut satışları da Haziran'da yıllık bazda yüzde 38.1 azalarak 1,664 düzeyine geriledi.



Yabancılara yapılan konut satışlarında, Haziran 2020'de ilk sırayı 730 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 277 konut satışı ile Antalya, 180 konut satışı ile Ankara, 65 konut satışı ile İzmir ve 57 konut satışı ile Mersin izledi.



Ocak-Haziran döneminde yabancılara yapılan konut satışları da bir yıllık bazda yüzde 28.5 azalarak 14 bin 262'ye indi.



Haziran ayında İran vatandaşları Türkiye'den 398 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 257 konut ile Irak, 78 konut ile Çin, 70 konut ile Azerbaycan ve 63 konut ile Rusya Federasyonu izledi.