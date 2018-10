Hazar denizi etrafındaki en büyük liman olma özelliği taşıyan Uluslararası Türkmenbaşı Limanı aynı zamanda eksi 27 metre kod seviyesi ile ‘dünyanın en derinine kurulan liman’ özelliğini taşıyor. Uluslararası Türkmenbaşı Limanı, ENR “Best of Best” kategorisinde de dünyanın en iyi ilk üç projesinden biri seçilerek finale kaldı...



Modern İpek Yolu’nun en stratejik yatırımlarından biri olan Türkmenistan devleti tarafından Gap İnşaat’a yaptırılan Hazar Denizi kıyısındaki Uluslararası Türkmenbaşı Limanı’na Amerika’dan dünyanın en prestijli ödülü geldi. Türkmenistan’ı dünya lojistiğinde merkez haline getirecek Uluslararası Türkmenbaşı Limanı, New York merkezli ENR tarafından 23 kategoride projelerin değerlendirdiği “Global Best Projects” yarışmasında ‘Havalimanı / Liman’ kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu. Uluslararası Türkmenbaşı Limanı, bu 23 kategorinin birincilerinin yarıştığı “Best of Best” yarışında da ilk üç içinde yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Ödül 2 Ekim tarihinde New York’ta düzenlenen törende verildi.



MODERN İPEK YOLU’NUN KALBİ BURADA ATACAK



Ödül töreninde bir konuşma yapan Çalık Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Gürler, geçtiğimiz mayıs ayında hizmete açılan Uluslararası Türkmenbaşı Limanı’nın dünya ticaretinde Modern İpek Yolu’nun ‘kalbi’ olarak kabul gördüğünü belirterek “Türkmenistan’ı dünya ticaretinde çok önemli bir lojistik merkez haline getirecek olan liman, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov’un öncülük ettiği kalkınma vizyonunun bir parçası. Bu vizyon çerçevesinde altyapı, üstyapı, sağlık ve endüstriyel tesislerin yatırımına hız veren Türkmenistan, dünya ticaret lojistiğinde çok önemli bir merkez olacak” dedi.



Çin’den Avrupa’ya kesintisiz bir şekilde tren hattıyla mal sevkiyatı yapılmasının yolunu açtı. Bu liman Asya’dan Avrupa’ya yük taşımacılığının yüzde 95’i halen deniz yolu üzerinden 45 günlük teslimat süresinde yapılırken, Uluslararası Türkmenbaşı Limanı ile Asya ve Avrupa arası demiryolu taşımacılığı 30 gün kısalmış oluyor. Buna göre, Çin’den kesintisiz tren hattıyla Türkmenistan’a gelen yükler, Hazar kıyısındaki Uluslararası Türkmenbaşı Limanı’nda feribota yüklenerek Azerbaycan’a ulaşıyor oradan da kısa bir süre önce hizmete açılan Bakü-Tiflis-Kars demiryoluna bağlanıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerindeki tren yolu çalışması tamamlandığında da kesintisiz bir şekilde Avrupa’ya sevkiyat başlayacak.



Dünyanın dördüncü büyük doğal gaz rezervlerine sahip Türkmenistan, son 10 yılda Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov’un öncülük ettiği kalkınma vizyonu çerçevesinde altyapı, üstyapı, sağlık ve endüstriyel tesislerin yatırımına hız veriyor. Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov’un talimatıyla hayata geçirilen tüm projeler doğaya ve çevreye uyumlu olarak inşaa ediliyor.



Türkmenbaşı şehrinde ve Awaza Milli Turizm Bölgesi’nin karşısında yer alan limanın tüm bölümleri, Berdimuhamedov’un çevreye verdiği özel önem dikkate alınarak inşaa edildi. Liman, Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov’un kaleme aldığı “Türkmenistan Büyük İpek Yolu’nun kalbi 1-2” adlı kitaplarında da vurgu yaptığı üzere İpek Yolu’nu yeniden dünyanın en çok tercih edilen ticaret yolu haline getirecek vizyonun en önemli eserlerinden biri...



Birçok rekora sahip olan Uluslararası Türkmenbaşı Limanı kapsamında feribot ve yolcu terminali, konteyner terminali, genel kargo limanı, dökme yük limanı ve bir tersane inşaa edildi, polipropilen terminali de genişletildi. Liman, Türkmenistan devletinin ve Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov’un inovasyona verdiği önemin de bir simgesi olarak gösteriliyor. Türkmenistan’da hayata geçirilen diğer projelerde olduğu gibi Uluslararası Türkmenbaşı Limanı’nın inşaası da bu inovatif yaklaşımla hayata geçirildi.