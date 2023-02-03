Vesen Yalıları, örnek daire konusunda sektörde farklılık yarattı

Sektörde klasikleşmiş satış ofisi içeresinde tasarlanan muadil örnek daire mantalitesini değiştirerek, gerçek blokta ve konumda yer alan, her şeyi ile tamamlanmış yalı dairesi ile alıcıların beğenisini kazandı.



Vesen Yalıları, sunduğu "yeni nesil ayrıcalıklı yalı yaşamı" olduğu kadar iç mimari detaylarıyla da farklılığını gösteriyor.



Konut anlayışını iç mimaride farklı bir boyuta taşıyan yalı dairelerini, üstün yaşam konforunu ve kusursuz estetiği yakalamak için, lüks konut ve otel tecrübesi olan ünlü mimarlar titizlikle çalıştı.



Bu sayede ferah, verimli, yenilikçi, fonksiyonel, şık ve akıllı evler yaratıldı. Üstün kalite ve zamanın ötesinde bir tasarım anlayışıyla hazırlanan yalı örnek dairesi, her türlü ihtiyaca ve yaşam biçimine cevap verecek şekilde tasarlandı.



TC. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kuruluşu İller Bankası güvencesi ve Vesen Yapı’nın yatırımlarıyla hayata geçirilen Mercan Tuzla Vesen Yalıları'nda 3.5+1, 4.5+1 ve 5.5+1 yalı dairelerinin tamamı deniz gören konumda tasarlandı.



Tuzla Mercan’da, 40 bin 795 metrekare alan üzerinde yükselen projede tamamı lüks donatılara sahip 158 yalı dairesi yer alıyor.



Mercan Tuzla Vesen Yalıları denizden ulaşım ayrıcalığıyla, yeşille iç içe konumu ve bir adımda denize ulaşabilme imkanıyla İstanbul'da benzersiz bir yaşam fırsatı sunuyor.



"ÖRNEK YALI DAİREMİZİ TAMAMLADIK"



Vesen Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin Palazoğlu; "Tuzla'nın en değerli ve nezih yerleşim alanlarından Mercan’da hayata geçirdiğimiz Vesen Yalıları projemizde inşa faaliyetlerimiz takvimimiz doğrultusunda ilerliyor.

Yalı dairelerinin kaba inşaatı yüzde 90 seviyelerine ulaştı.



Örnek Yalı dairemizi, gerçek blokta tüm malzeme kalitesini ve modern mimari tasarımı gösterebileceğimiz şekilde tamamladık.

Mavi ve yeşille bütünleşen konsepti ve mimarisiyle bölgede örnek teşkil edecek nitelikli bir projeye imza atıyoruz. Vesen Yalıları ile bölgeye katma değer sağlarken, oturumcusuna da keyifli bir yaşam alanı ile karlı bir yatırım imkanı sunuyoruz.” dedi.



ANADOLU YAKASI'NIN DENİZE SIFIR İLK VE TEK PROJESİ



İstanbul’da denize sıfır konumu ile ayrıcalıklı bir yalı yaşamı sunan Mercan Tuzla Vesen Yalıları’nda teslim tarihi ise 2024 yılının Mart ayı olarak belirtiliyor.



Geniş kullanım alanlarına sahip yüksek tavanlı daireleri, ferah balkonları, dairelere özel teras ve bahçe alanları, geniş yeşil alanları, zengin sosyal tesisleri, akıllı ev sistemleri gibi detaylara sahip projede, 3,5+1’den 5,5+1’e kadar farklı tiplerde yalı daireleri yer alıyor. Yatay düzlemde tasarlanan projedeki bloklar zemin + 3 kattan oluşuyor. Daireler deniz ve peyzaj manzarasına hakim konumlandırılıyor.



İnsan ve çevre odaklı yatay mimarisiyle bölgeye modern bir çizgi katan Mercan Tuzla Vesen Yalıları, bir tarafında sahil şeridiyle, diğer tarafında ise yeşil alanlarıyla yatay bir düzlemde bütünleşiyor.



Dairelerin deniz ve peyzaj manzarasına hakim olduğu proje denizden ulaşım ayrıcalığıyla da benzersiz bir niteliğe ulaşıyor.



Marmaray ve E5 Otoyolu’na 5 dakika, TEM Otoyolu ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na 10 dakika uzaklıkta olan Mercan Tuzla Vesen Yalıları, bölgedeki alışveriş merkezlerine 5 kilometre, hastanelere ve üniversitelere ise 10 kilometre mesafede bulunuyor.



YALI DAİRELERİNİN TAMAMI AKILLI EV SİSTEMİNE SAHİP



Projede yer alan tüm yalı daireleri; aydınlatma, iklimlendirme, ses ve görüntü otomasyonunun ile akıllı ev uygulamasına entegre kamera ve alarm güvenlik sistemi ile lüks ve konforu bir arada sunuyor.