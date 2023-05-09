2023 seçimlerinde baraj kaç? İttifak oyları nasıl sayılacak? İşte yeni seçim yasasının ayrıntıları

SEÇİM BARAJI KAÇ?

Seçim yasasında gerçekleştirilen son değişiklikle yüzde 10 olan ülke seçim barajı, bu seçimde yüzde 7 olarak uygulanacak. İttifak yaparak seçime girecek partilerin oy hesabı da değişti. Daha önce partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı ittifakın toplam oyuna göre belirleniyordu.

SEÇİM SONUÇLARI NTV'DE TAKİP EDİLECEK

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. Açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına Seçim 2023 NTV sayfasından ulaşılabilecek.



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