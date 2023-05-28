Yurtdışı Seçim Sonuçları 2023: Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Seçim Sonuçları Canlı İzle!

YURTDIŞI SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

Cumhurbaşkanlığ 2. tur yurtdışı seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2023 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için yurtdışı seçim sonuçlarında açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına daha fazla bilgiye NTV Haber’den ulaşabilirsiniz.

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