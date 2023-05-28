Yurtdışı Seçim Sonuçları 2023: Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Seçim Sonuçları Canlı İzle!

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında son dakika gelişmeler, Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında yaşayan seçmenlerin de ana gündeminde yer alıyor. Yurtdışı temsilciliklerinde veya gümrüklerde oy kullanan vatandaşlar, açılan sandık oranını, yurt dışı seçim sonucunu, anlık ve canlı olarak takip ediyor. Seçim sonuçları sayfamızdan, açılan sandıklar doğrultusunda yurtdışı oy oranlarını hızlıca görüntüleyebilirsiniz.
Yurtdışı seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr adresinden anlık ve canlı olarak izlenebiliyor. Seçim sayfamızdan bulunduğunuz ülkeyi seçerek cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranlarını anlık olarak görüntüleyebilirsiniz.
Yurtdışı seçim sonuçlarında anlık veriler, oy sayımının başlaması ve YSK tarafından veri girişinin sağlanmasıyla birlikte açıklanıyor. Son zamanların rekor katılımın sağlandığı 2023 cumhurbaşkanlığı yurtdışı seçiminin oy oranları ayrıntılarıyla secim.ntv.com.tr adresinde yer alıyor.
Yurtdışı oy oranlarının yanı sıra açılan sandık oranını da secim.ntv.com.tr adresinden görüntülemek mümkün. Bu adres üzerinden bulunduğunuz ülkede açılan sandık oranını görüntüleyebilir, hangi adayın önde olduğunu öğrenebilirsiniz.
Cumhurbaşkanlığı yurtdışı seçim sonuçlarına dair ilk veriler akşam saatlerinde gelmeye başladı. Yurtdışı seçmenler 20-28 Mayıs tarihleri arasında 2.tur cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemlerini gerçekleştirmişti. Tüm sandıkların açılması ve oy sayımının tamamlanması ardından yurtdışı seçim sonuçları ilan edilecek.
Cumhurbaşkanlığ 2. tur yurtdışı seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2023 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için yurtdışı seçim sonuçlarında açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına daha fazla bilgiye NTV Haber’den ulaşabilirsiniz.