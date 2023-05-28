Yurtdışı Seçim Sonuçları 2023: Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Seçim Sonuçları Canlı İzle!

Yurtdışı seçim sonuçları son dakika verileriyle NTV Haber'de! YSK'nın seçim sonuçlarına dair yayın yasağını kaldırması ardından, 2023 Türkiye geneli ve yurtdışı cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonuçlarına dair son dakika verileri gelmeye başladı. Hangi cumhurbaşkanı adayının önde olduğunu ve bulunduğun ülkedeki oy oranını öğrenmek için secim.ntv.com.tr’yi takipte kal!

Yurtdışı Seçim Sonuçları 2023: Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Seçim Sonuçları Canlı İzle! - 1

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında son dakika gelişmeler, Türkiye’nin yanı sıra yurtdışında yaşayan seçmenlerin de ana gündeminde yer alıyor. Yurtdışı temsilciliklerinde veya gümrüklerde oy kullanan vatandaşlar, açılan sandık oranını, yurt dışı seçim sonucunu, anlık ve canlı olarak takip ediyor. Seçim sonuçları sayfamızdan, açılan sandıklar doğrultusunda yurtdışı oy oranlarını hızlıca görüntüleyebilirsiniz. 

2023 SEÇİM HABERLERİ

Yurtdışı Seçim Sonuçları 2023: Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Seçim Sonuçları Canlı İzle! - 2

CUMHURBAŞKANLIĞI YURTDIŞI SEÇİM SONUCU CANLI İZLE!

Yurtdışı seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr adresinden anlık ve canlı olarak izlenebiliyor. Seçim sayfamızdan bulunduğunuz ülkeyi seçerek cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranlarını anlık olarak görüntüleyebilirsiniz. 

YURTDIŞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Yurtdışı Seçim Sonuçları 2023: Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Seçim Sonuçları Canlı İzle! - 3

YURTDIŞI OY ORANLARI

Yurtdışı seçim sonuçlarında anlık veriler, oy sayımının başlaması ve YSK tarafından veri girişinin sağlanmasıyla birlikte açıklanıyor. Son zamanların rekor katılımın sağlandığı 2023 cumhurbaşkanlığı yurtdışı seçiminin oy oranları ayrıntılarıyla secim.ntv.com.tr adresinde yer alıyor.

Yurtdışı Seçim Sonuçları 2023: Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Seçim Sonuçları Canlı İzle! - 4

YURTDIŞI AÇILAN SANDIK ORANI

Yurtdışı oy oranlarının yanı sıra açılan sandık oranını da secim.ntv.com.tr adresinden görüntülemek mümkün. Bu adres üzerinden bulunduğunuz ülkede açılan sandık oranını görüntüleyebilir, hangi adayın önde olduğunu öğrenebilirsiniz.

Yurtdışı Seçim Sonuçları 2023: Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Seçim Sonuçları Canlı İzle! - 5

YURTDIŞI SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanlığı yurtdışı seçim sonuçlarına dair ilk veriler akşam saatlerinde gelmeye başladı. Yurtdışı seçmenler 20-28 Mayıs tarihleri arasında 2.tur cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemlerini gerçekleştirmişti. Tüm sandıkların açılması ve oy sayımının tamamlanması ardından yurtdışı seçim sonuçları ilan edilecek.

Yurtdışı Seçim Sonuçları 2023: Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yurtdışı Seçim Sonuçları Canlı İzle! - 6

YURTDIŞI SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

Cumhurbaşkanlığ 2. tur yurtdışı seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2023 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi için yurtdışı seçim sonuçlarında açılan sandık oranı nedir? Ne kadar oy kullanıldı? Geçerli oy, toplam seçmen ve katılım oranına daha fazla bilgiye NTV Haber’den ulaşabilirsiniz.

TÜRKİYE GENELİ 2. TUR SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYIN

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