İstanbul'da oylar ilçe seçim kurullarına taşınıyor

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi oy sayım işlemleri çoğu okulda tamamlandı. Beylikdüzü'nde Dr. Ayla Savaş Ortaokulu'nda oy torbaları alkışlarla taşındı. Maltepe, Üsküdar ve Esenler'de kullanılan oylar polis kontrolünde İlçe Seçim Kurulları'na taşınıyor.

İstanbul'da oylar ilçe seçim kurullarına taşınıyor - 1

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçiminde oy kullanımı saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

2023 SEÇİM HABERLERİ

İstanbul'da oylar ilçe seçim kurullarına taşınıyor - 2

Oy sayımlarının da tamamlanmasının ardından oy torbaları görevliler tarafından İlçe Seçim kurullarına taşınmaya başladı.

İstanbul'da oylar ilçe seçim kurullarına taşınıyor - 3

Beylikdüzü'nde Dr. Ayla Savaş Ortaokulu'nda oy torbaları alkışlarla servis aracına konuldu.

İstanbul'da oylar ilçe seçim kurullarına taşınıyor - 4

Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinde Maltepe'deki okullarda kullanılan oylar ise, oy kullanma işleminin bittiği saat 17.00'den itibaren sayılmaya başlandı.

İstanbul'da oylar ilçe seçim kurullarına taşınıyor - 5

Sayılan oylar çuvallara konularak sandık başkanları tarafından polis kontrolünde Maltepe İlçe Seçim Kurulu Müzahir Sille Spor Salonu'na getiriliyor.

İstanbul'da oylar ilçe seçim kurullarına taşınıyor - 6

Üsküdar'da da sayılan oylar, polis kontrolünde İlçe Seçim Kurulu'na getirilmeye başladı.

İstanbul'da oylar ilçe seçim kurullarına taşınıyor - 7

Sayılan oylar çuvallara konularak sandık başkanları tarafından polis kontrolünde İlçe Seçim Kurullarına getirildi.

İstanbul'da oylar ilçe seçim kurullarına taşınıyor - 8

Üsküdar'da kullanılan oylar, Üsküdar İlçe Seçim Kurulu'nun Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin spor salonuna ulaştırıldı.

İstanbul'da oylar ilçe seçim kurullarına taşınıyor - 9

Yüksek Seçim Kurulu yetkilileri tarafından kontrol edilen oy torbaları tekrar mühürlenerek kapatılıyor.

İstanbul'da oylar ilçe seçim kurullarına taşınıyor - 10

Esenler'de de kullanılan oylar, polis kontrolünde İlçe Seçim Kurullarına getiriliyor.

İstanbul'da oylar ilçe seçim kurullarına taşınıyor - 11

Esenler'de sayılan oylar saat 18.30 sıralarında Hakkı Başar Spor Tesisi'ne getirildi.

İstanbul'da oylar ilçe seçim kurullarına taşınıyor - 12
İstanbul'da oylar ilçe seçim kurullarına taşınıyor - 13
İstanbul'da oylar ilçe seçim kurullarına taşınıyor - 14
İstanbul'da oylar ilçe seçim kurullarına taşınıyor - 15
İstanbul'da oylar ilçe seçim kurullarına taşınıyor - 16
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