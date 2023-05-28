Seçim Sonuçları 2023: 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. 28 Mayıs’ta tekrarlanan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yasakları kaldırmasıyla birlikte ntv.com.tr adresinden canlı olarak yayımlanmaya başladı. İl il seçim sonuçları, ilçe ilçe seçim sonuçları, yurtdışı seçim sonuçları, Türkiye geneli bölge bölge seçim sonuçları, hangi cumhurbaşkanı adayının önde olduğu secim.ntv.com.tr adresi üzerinden ayrıntılı ve canlı olarak görüntülenebiliyor.
SEÇİMDE SON DURUM
Anadolu Ajansı'nın verilerine göre:
19.15 itibarıyla sandıkların yüzde 91,55'i açıldı.
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 52,61
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,39
Katılım oranı: Yüzde 82,25
28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr adresinden anlık ve canlı olarak takip edilebilecek. Seçim sayfamızda yer alan Türkiye haritasından bulunduğunuz ili seçerek cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranlarını anlık olarak görüntülenebilecek.
Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına dair ilk veriler akşam saatlerinde gelmeye başlayacak. 81 ilde oy sayımının tamamlanması ardından. İl - ilçe seçim sonuçları, yurtdışı seçim sonuçları, Türkiye geneli bölge bölge seçim sonuçları netleşmiş olacak.
Cumhurbaşkanlığı 2.tur sonuçları resmi olarak açıklandığında https://sonuc.ysk.gov.tr/ adresinden ilan edilecek. Seçim sonuçlarına yapılacak itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından YSK, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasının kesin sonuçlarını açıklayacak. Kesin sonuçlar, YSK tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı makamına bildirilecek, kamuoyuna ilan edilecek, Resmi Gazete'de yayımlanacak.
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Türkiye geneli olduğu gibi yurtdışı seçim sonuçlarına da secim.ntv.com.tr adresinden ulaşmak mümkün olacak. Oy kullandığınız ülkenin seçim sonuçlarına yurtdışı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve gümrükler cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları adresinden ulaşabilirsiniz.
Türkiye’nin 7 bölgesinde seçim sonuçları seçim yasakları kalktıktan sonra açıklanmaya başlayacak. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi sonuçları, canlı seçim haritası, 2023 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, seçim adayları, milletvekili seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılan ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. İki adayın illere ve ilçelere göre oy oranları secim.ntv.com.tr sayfasında yer alıyor. Hangi cumhurbaşkanı adayının önde olduğunu, bulunduğun ildeki oy oranını öğrenmek için secim.ntv.com.tr adresinden 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı izle!