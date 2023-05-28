Seçim Sonuçları 2023: 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

Seçim Sonuçları 2023: 28 Mayıs Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları.. 81 ilde oy verme işleminin tamamlanması ve YSK'nın seçim sonuçlarına dair yayın yasağını kaldırması ardından, Türkiye Geneli Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonuçlarına dair son dakika verileri gelmeye başladı. Bulundukları il ve genel seçim sonuçlarını merak eden seçmenler, seçim sonuçlarını anlık olarak takip ediyor. İl il, ilçe ilçe ve yurtdışı seçim sonuçları ntv.com.tr’de! Hangi cumhurbaşkanı adayının önde olduğunu, bulunduğun ildeki oy oranını öğrenmek için secim.ntv.com.tr adresinden 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı izle!

Seçim Sonuçları 2023: 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - 1

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. 28 Mayıs’ta tekrarlanan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yasakları kaldırmasıyla birlikte ntv.com.tr adresinden canlı olarak yayımlanmaya başladı. İl  il seçim sonuçları, ilçe ilçe seçim sonuçları, yurtdışı seçim sonuçları, Türkiye geneli bölge bölge seçim sonuçları, hangi cumhurbaşkanı adayının önde olduğu  secim.ntv.com.tr adresi üzerinden ayrıntılı ve canlı olarak görüntülenebiliyor.

SEÇİMDE SON DURUM

Anadolu Ajansı'nın verilerine göre:

19.15 itibarıyla sandıkların yüzde 91,55'i açıldı.

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 52,61

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,39

Katılım oranı: Yüzde 82,25

2023 SEÇİM HABERLERİ

Seçim Sonuçları 2023: 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - 2

SON DAKİKA SEÇİM SONUÇLARI...İL İL VE İLÇE İLÇE 2023 SEÇİM SONUCU CANLI İZLE!

28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr adresinden anlık ve canlı olarak takip edilebilecek. Seçim sayfamızda yer alan Türkiye haritasından bulunduğunuz ili seçerek cumhurbaşkanı adaylarının aldıkları oy oranlarını anlık olarak görüntülenebilecek.

İL İL VE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Seçim Sonuçları 2023: 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - 3

28 MAYIS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına dair ilk veriler akşam saatlerinde gelmeye başlayacak.  81 ilde oy sayımının tamamlanması ardından. İl - ilçe seçim sonuçları, yurtdışı seçim sonuçları, Türkiye geneli bölge bölge seçim sonuçları netleşmiş olacak.

Seçim Sonuçları 2023: 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - 4

YSK SEÇİM SONUÇLARI

Cumhurbaşkanlığı 2.tur sonuçları resmi olarak açıklandığında https://sonuc.ysk.gov.tr/ adresinden ilan edilecek. Seçim sonuçlarına yapılacak itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından YSK, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasının kesin sonuçlarını açıklayacak. Kesin sonuçlar, YSK tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı makamına bildirilecek, kamuoyuna ilan edilecek, Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Seçim Sonuçları 2023: 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - 5

İL İL, İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonuçlarında anlık veriler, il il ilçe ilçe seçim sonuçları, canlı seçim haritası, 2023 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, seçim adayları, milletvekili seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

Seçim Sonuçları 2023: 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - 6

YURTDIŞI SEÇİM SONUÇLARI

Türkiye geneli olduğu gibi yurtdışı seçim sonuçlarına da secim.ntv.com.tr adresinden ulaşmak mümkün olacak. Oy kullandığınız ülkenin seçim sonuçlarına yurtdışı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve gümrükler cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları adresinden ulaşabilirsiniz.

YURTDIŞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Seçim Sonuçları 2023: 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - 7

TÜRKİYE GENELİ BÖLGE BÖLGE SEÇİM SONUÇLARI

Türkiye’nin 7 bölgesinde seçim sonuçları seçim yasakları kalktıktan sonra açıklanmaya başlayacak. Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi sonuçları, canlı seçim haritası, 2023 seçimlerine ilişkin son dakika gelişmeleri, seçim adayları, milletvekili seçim sonuçları, secim.ntv.com.tr sayfasından anlık olarak takip edilebilecek.

Seçim Sonuçları 2023: 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları - 8

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLARI SEÇİM SONUÇLARI

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılan ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. İki adayın illere ve ilçelere göre oy oranları secim.ntv.com.tr sayfasında yer alıyor. Hangi cumhurbaşkanı adayının önde olduğunu, bulunduğun ildeki oy oranını öğrenmek için  secim.ntv.com.tr adresinden 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı izle!

DAHA FAZLA GÖSTER