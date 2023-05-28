Seçim Sonuçları 2023: 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLARI SEÇİM SONUÇLARI

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılan ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. İki adayın illere ve ilçelere göre oy oranları secim.ntv.com.tr sayfasında yer alıyor. Hangi cumhurbaşkanı adayının önde olduğunu, bulunduğun ildeki oy oranını öğrenmek için secim.ntv.com.tr adresinden 28 Mayıs 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı izle!