28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları)

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi,sona erdi. İşte yurdun dört bir yanından oy verme işlemlerinden yansıyan kareler...

28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları) - 1

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.

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2023 SEÇİM HABERLERİ

28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları) - 2

Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.

Seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları) - 3

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.

28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları) - 4

Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi. Bu saatten sonra gelen seçmen oyunu kullanamayacak, ancak saat 17.00'de sandık başında bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oyunu verebilecek.

28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları) - 5

Oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erdi fakat saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.


28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları) - 6

İşte yurttan yansıyan diğer sandık fotoğrafları...

28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları) - 7
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları) - 8
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları) - 9
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları) - 10
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları) - 11
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları) - 12
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları) - 13
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları) - 14
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları) - 15
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları) - 16
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları) - 17
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları) - 18
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları) - 19
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları) - 20
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları) - 21
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları) - 22
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları) - 23
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları) - 24
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları) - 25
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları) - 26
28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları) - 27
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