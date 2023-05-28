28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları)

Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi. Bu saatten sonra gelen seçmen oyunu kullanamayacak, ancak saat 17.00'de sandık başında bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oyunu verebilecek.