28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi | Oy verme işlemi sona erdi (Yurttan sandık manzaraları)

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti.
SEÇİM SONUÇLARI YASAKLAR KALKTIKTAN SONRA NTV SEÇİM SAYFASINDAN AÇIKLANACAK
Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy verme işlemi 17.00'de sona erdi.
Seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.
Seçimde, Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı.
Türkiye genelinde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi. Bu saatten sonra gelen seçmen oyunu kullanamayacak, ancak saat 17.00'de sandık başında bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oyunu verebilecek.
Oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erdi fakat saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.
İşte yurttan yansıyan diğer sandık fotoğrafları...