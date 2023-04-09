imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?)

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. 3 dönem kuralı uygulanan AK Parti'de 27. Dönem'de görev alan milletvekillerinin yüzde 70'i değişti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve kabinedeki bakanlar listede üst sıralarda yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise listede yok. En genç aday 18 yaşındaki Nisa Alptekin, en yaşlı aday ise 73 yaşındaki Şamil Ayrım oldu. Hür Dava Partisi'nden (HÜDA PAR) 4 ve Demokratik Sol Parti'den de (DSP) 3 kişi AK Parti listesinde yer aldı.

AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 1

ÜÇ DÖNEM KURALI UYGULANDI

AK Parti'de 27. Dönem'de görev alan milletvekillerinin yüzde 70'i değişti. Milletvekili adaylarının listesini YSK'ya sunan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 3 dönemden fazla milletvekili olunamayacağı prensibini bu sefer daha da genişleterek uyguladıklarını söyledi.

Yavuz şöyle devam etti:

"Bu anlamda mevcut milletvekillerimizden 42'si 3 döneme takıldığı için yani aralıksız şekilde 3 dönem vekillik yaptığı için, 9 arkadaşımız aralıklı da olsa 3 dönem yaptığı için, 4 arkadaşımız 4 dönem aralıklı da olsa yani araya başka yapmadığı dönemler girmiş olsa da 4 dönem yaptığı için, 10 arkadaşımız da yine aralıklı da olsa 5 dönem yaptığı için listelerde yer almadı. Yani 65 milletvekili arkadaşımız için 3 dönem kuralını tüzüğümüzdeki kuralı da genişleterek bu sefer uygulamış olduk. Mevcut milletvekillerimizden 104 arkadaşımız listelerimizde yer aldı. Dolayısıyla milletimizin beklediği değişim beklentisi karşılık buldu ve listelerde yüzde 65 oranında bir değişikliğe gitmiş olduk. En genç adayımız 18 yaşındaki Nisa Alptekin İzmir'den, en yaşlı adayımız Şamil Ayrım 73 yaşında İstanbul 3. bölgeden adayımız oldu. Ayrıca genç, kadın, engelli ve diğer her kesimden adaylarımız var."

2023 SEÇİM HABERLERİ

AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 2

HÜDA PAR'DAN 4, DSP'DEN 3 ADAY LİSTEDE

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) ve Demokratik Sol Parti'nin (DSP) ayrıca bir liste vermeyeceğini dile getiren Yavuz, "HÜDA PAR'dan genel başkan dahil 4 arkadaşımız listelerimizde yer almıştır. Demokratik Sol Parti'den de genel başkan dahil 3 arkadaşımız listelerimizde yer almıştır." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 16 üyesi, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, AK Parti'den milletvekili adayı oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy milletvekili adayı listesinde yer almadı.

AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 3

BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra

AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 4

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

Leyla Şahin Usta- Ankara 3. Bölge 2. sıra
Ömer İleri- Ankara 3. Bölge 3. sıra
Efkan Ala- Bursa 1. Bölge 1. sıra
Jülide Sarıeroğlu– Ankara 1. Bölge 2. sıra
Çiğdem Karaaaslan– Samsun 2. sıra
Mustafa Şen-Trabzon 2. sıra
Belgin Uygur– Balıkesir 2. sıra
Ömer Çelik– Adana 1. sıra
Erkan Kandemir– İstanbul 1. Bölge 2. sıra

AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 5

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Osman Gökçek-Ankara 2. Bölge 5. sıra (Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu)

Tuğrul Türkeş-Ankara 1. Bölge 1. Sıra

Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. Sıra adayı

Eski bakanlardan Faruk Çelik- Artvin 1. Sıra

İsmail Ok-Balıkesir 1. Sıra (İYİ Parti’den AK Parti’ye geçmişti)

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül-Gaziantep 1. sıra

Hulki Cevizoğlu (Gazeteci-yazar-Akademisyen) - İstanbul 1. Bölge 6. sıra

Umut Arman Sonay (Milli yüzücü) İstanbul 1. Bölge

Cerrah Halit Yerebakan-İstanbul 2. Bölge

Sevan Sıvacıoğlu (Azınlıkları temsilen) - İstanbul 2. Bölge

Yücel Arzen (Sanatçı-Müzisyen) - İstanbul 3. Bölge

Şebnem Bursalı (Gazeteci) - İzmir’den

Mehmet Ali Çelebi- İzmir’den

Prof. Dr. Mehmet Şahin (Siyaset bilimci-TV yorumcusu)- Kahramanmaraş

Sadettin Hülagü (Rektör) - Kocaeli 1. sıra

Bahadır Yenişehirlioğlu (Oyuncu) - Manisa 1. sıra

AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 6

KADIN SAYISINDA ARTIŞ

AK Parti’de, kadın milletvekili aday sayısı geçen döneme göre artırıldı. Kritik şehirlerde kadınlar, ön sıralarda aday olarak gösterildi.

AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 7

EN GENÇ ADAY 19 YAŞINDA

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir’de 2. Bölge 1. Sıra milletvekili adayı olarak gösterildi.

Listenin en genç ismi ise 19 yaşında bir üniversite öğrencisi oldu.

AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 8

3 DÖNEMDEN LİSTE DIŞI KALANLAR

AK Parti'de 57 isim üç dönem kuralına takıldı. Bu isimlerden bazıları; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin.

AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 9

İŞTE İL İL ADAY LİSTELERİ

AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 10
AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 11
AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 12
AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 13
AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 14
AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 15
AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 16
AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 17
AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 18
AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 19
AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 20
AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 21
AK Parti milletvekili aday listesi açıklandı (Bakanlar hangi illerden aday gösterildi?) - 22
DAHA FAZLA GÖSTER