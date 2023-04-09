CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.
Bir saat süren toplantıda, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıklar masaya yatırıldı.
Kılıçdaroğlu'nun verdiği milletvekili aday listesi, PM'nin onayına sunuldu.
CHP'nin milletvekili aday listesi, saat 15.00'te Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.
Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili 40 adayın da bulunduğu milletvekili listesi illere göre şöyle: