CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

Bir saat süren toplantıda, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıklar masaya yatırıldı.