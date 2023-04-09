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CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP),14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) saat 15'te teslim edecek. CHP'nin illere göre milletvekili aday listesinde İstanbul 1. bölge ilk sıradan Oğuz Kaan Salıcı, İstanbul 2. bölge ilk sıradan Namık Tan, İstanbul 3. bölge ilk sıradan ise Engin Altay yer alıyor. Öte yandan listede Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'ne 40 kontenjan ayrıldı. Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ise Erzincan birinci sıradan aday gösterildi.

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 1

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

Bir saat süren toplantıda, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıklar masaya yatırıldı.

2023 SEÇİM HABERLERİ

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 2

Kılıçdaroğlu'nun verdiği milletvekili aday listesi, PM'nin onayına sunuldu.

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 3

CHP'nin milletvekili aday listesi, saat 15.00'te Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edilecek.

Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili 40 adayın da bulunduğu milletvekili listesi illere göre şöyle:

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 4

İSTANBUL 1. BÖLGE

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 5

İSTANBUL 1. BÖLGE

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 6

İSTANBUL 2. BÖLGE

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 7

İSTANBUL 3. BÖLGE

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 8

SAKARYA

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 9

ORDU

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 10

OSMANİYE

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 11

RİZE

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 12

NEVŞEHİR

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 13

KONYA

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 14

ZONGULDAK

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 15

ŞANLIURFA

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 16

MUĞLA

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 17

SAMSUN

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 18

KOCAELİ

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 19

MERSİN

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 20

MALATYA

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 21

KIRIKKALE

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 22

KAYSERİ

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 23

KASTAMONU

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 24

KARS

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 25

KARAMAN

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 26

KAHRAMANMARAŞ

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 27

KARABÜK

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 28

İZMİR

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 29

İZMİR 1. BÖLGE

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 30
CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 31

HATAY

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 32

GAZİANTEP

CHP'nin milletvekili aday listesi netleşmeye başladı - 33
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