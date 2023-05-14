Cumhurbaşkanı adayları ve liderler oylarını kullandı

Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da oyunu kullandı.



Erdoğan, "Olaysız, herhangi bir sıkıntı yaşanmadan süreç devam ediyor. En önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Orada da vatandaşlarımız oylarını kullanıyor. Seçmenlerimizin endişeye kapılmadan oylarını kullanmaları ve Türk demokrasinin gücünü göstermesi için çok önemli." açıklamasında bulundu.