Cumhurbaşkanı adayları ve liderler oylarını kullanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Saffet Çebi Ortaokulu'na gelerek seçimin ikinci turu için oyunu kullandı.
Erdoğan, "Türk demokrasi hayatımızın ilk defa iki turlu bir seçime şahit oluyoruz. Tabi burada partiler yok, bir metre boyunda bir oy pusulası yok. Sadece iki aday söz konusu. Bu iki adaya halkımız oylarını vereceği için de inanıyorum ki çok seri bir şekilde inşallah bugünkü oylama da bitecektir. Türkiye, yüzde 90'a varan bir katılımla demokratik bir mücadelesini en güzel şekilde verdi ve bugün de bunu inanıyorum ki aynı şekilde gerçekleştirecektir. Ülkemiz, milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Katılımın son ana kadar rehavete ulaşmadan, varmadan gerçekleşmesini de özellikle vatandaşlarımdan rica ediyorum." diye konuştu.
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Arjantin İlkokulu'nda oy kullandı.
Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Baskıdan kurtulmak için, otoriter bir yönetimden kurtulmak için, bu ülkeye gerçek anlamda özgürlüğün ve demokrasinin gelmesi için bütün vatandaşlarımı sandığa davet ediyorum. Oylarını kullansınlar, oylarını kullandıktan sonra da sandığa sahip çıksınlar. Çünkü bu seçim, çok zor koşullarda gerçekleşen bir seçimdir. Her türlü karalama, her türlü iftira yapıldı ama ben halkın sağduyusuna güveniyorum ve mutlaka bu ülkeye demokrasi gelecek, özgürlük gelecek, insanlar huzur içinde bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında gezebilecekler ve siyasetçileri de özgürce eleştirebilecekler. Sandığa gidip oyunu kullanan ve oyunun hakkını arayan bütün vatandaşlara buradan yürekten teşekkürlerimi gönderiyorum."
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda oyunu kullandı.
Bahçeli, "Türk milleti olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşadı. İnşallah hayırlara vesile olacaktır." diye konuştu.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi'nde kullandı.
Akşener, "Özellikle gençlerin geleceği açısından çok önemli bir seçimin ikinci safhasında oylarımızı kullandık. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur. Allah, inşallah gönlümüzdekini nasip eder." dedi.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ile birlikte Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oyunu Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde kullandı.
Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için Ankara'da, Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde oy kullandı.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy kullandı.
Babacan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin, "Ümit ediyorum bu seçimler ülkemiz için demokrasinin daha da ilerlemesine vesile olur." ifadelerini kullandı.