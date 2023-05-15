Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarında son durum: 14 Mayıs seçim sonuçlarına göre hangi aday ve parti önde?

Türkiye seçim sonuçlarına kilitlendi. 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçim sonuçları, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yasakları kaldırmasıyla birlikte ntv.com.tr adresinden canlı olarak yayımlanmaya başladı. Seçmenler, ittifak seçim sonuçları, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il ilçe ilçe seçim sonuçları ve cumhurbaşkanı seçim sonuçlarını, anlık ve canlı olarak sorgulayabiliyor.