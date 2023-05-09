D'Hondt (DONT) seçim sistemi nedir? D'Hondt sisteminde oylar nasıl hesaplanıyor?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'yle birlikte çeşitli ülkelerde kutlanan D'Hondt sistemi tekrar gündeme geldi. Bu seçimlerde partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı D'Hondt sistemiyle belirlenecek.
Adını matematikçi Victor D'Hondt'tan olan D'Hondt Sistemi, parlamentoya dağıtılacak milletvekili/temsilci sayılarını belirleme yöntemlerinden biridir.
Uzmanlara göre bu model ittifaklara dahil olan partilerin ortak liste ile seçime girmesini daha avantajlı hale getiriyor.
Daha önce partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı ittifakın toplam oyuna göre belirleniyordu. Milletvekili çıkarmak içinse ittifakın toplam oyları değil partilerin tek tek aldığı oylar belirleyici olacak. Daha önce partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı ittifakın toplam oyuna göre belirleniyordu. D'Hondt sistemiyle partiler kendi oy sayılarıyla milletvekili çıkaracaklar.
Parti, D'Hondt sistemiyle bulunacak sayıya göre, milletvekili çıkarmaya yeterli oyu alamazsa, o oy ittifakın hanesine daha önce olduğu gibi "artık oy" olarak yazılmayacak. Bir anlamda boşa gidecek.