D'Hondt (DONT) seçim sistemi nedir? D'Hondt sisteminde oylar nasıl hesaplanıyor?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'ne sayılı gün kala seçimlerde D'Hondt sistemi ile ilgili ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, D'Hondt (DONT) seçim sistemi nedir? D'Hondt sisteminde oylar nasıl hesaplanıyor?

D'Hondt (DONT) seçim sistemi nedir? D'Hondt sisteminde oylar nasıl hesaplanıyor? - 1

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'yle birlikte çeşitli ülkelerde kutlanan D'Hondt sistemi tekrar gündeme geldi. Bu seçimlerde partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı D'Hondt sistemiyle belirlenecek.

2023 SEÇİM HABERLERİ

D'Hondt (DONT) seçim sistemi nedir? D'Hondt sisteminde oylar nasıl hesaplanıyor? - 2

D'HONDT (DONT) SİSTEMİ NEDİR?

Adını matematikçi Victor D'Hondt'tan olan D'Hondt Sistemi, parlamentoya dağıtılacak milletvekili/temsilci sayılarını belirleme yöntemlerinden biridir.

D'Hondt (DONT) seçim sistemi nedir? D'Hondt sisteminde oylar nasıl hesaplanıyor? - 3

Uzmanlara göre bu model  ittifaklara dahil olan partilerin ortak liste ile seçime girmesini daha avantajlı hale getiriyor.

D'Hondt (DONT) seçim sistemi nedir? D'Hondt sisteminde oylar nasıl hesaplanıyor? - 4

D'HONDT SİSTEMİNDE OYLAR NASIL HESAPLANIYOR?

Daha önce partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı ittifakın toplam oyuna göre belirleniyordu. Milletvekili çıkarmak içinse ittifakın toplam oyları değil partilerin tek tek aldığı oylar belirleyici olacak. Daha önce partilerin çıkaracağı milletvekili sayısı ittifakın toplam oyuna göre belirleniyordu. D'Hondt sistemiyle partiler kendi oy sayılarıyla milletvekili çıkaracaklar.


D'Hondt (DONT) seçim sistemi nedir? D'Hondt sisteminde oylar nasıl hesaplanıyor? - 5

Parti, D'Hondt sistemiyle bulunacak sayıya göre, milletvekili çıkarmaya yeterli oyu alamazsa, o oy ittifakın hanesine daha önce olduğu gibi "artık oy" olarak yazılmayacak. Bir anlamda boşa gidecek.

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