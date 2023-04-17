e-Devlet yurtiçi seçmen kaydı sorgulama ekranı erişime açıldı (Nerede oy kullanacağım?)

İKİNCİ TURDA DA GEÇERLİ OLACAK

YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi.



Açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak.