e-Devlet yurtiçi seçmen kaydı sorgulama ekranı erişime açıldı (Nerede oy kullanacağım?)

Seçmenlerin oy kullanacağı sandıklar e-Devlet'ten ilan edildi. Açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak. Vatandaşlar, yurt İçi seçmen kaydı sorgulama ekranı üzerinden kendileri ve birinci dereceden yakınlarının nerede oy kullanacağını öğrenebiliyor.

e-Devlet yurtiçi seçmen kaydı sorgulama ekranı erişime açıldı (Nerede oy kullanacağım?) - 1

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenlerin hangi sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'ten ilan etti.



2023 SEÇİM HABERLERİ

e-Devlet yurtiçi seçmen kaydı sorgulama ekranı erişime açıldı (Nerede oy kullanacağım?) - 2

İKİNCİ TURDA DA GEÇERLİ OLACAK

YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi.

Açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak.

e-Devlet yurtiçi seçmen kaydı sorgulama ekranı erişime açıldı (Nerede oy kullanacağım?) - 3

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Seçmen kaydı sorgulama, hem YSK hem de E devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebilecek, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini sorgulayabiliyor.

e-Devlet yurtiçi seçmen kaydı sorgulama ekranı erişime açıldı (Nerede oy kullanacağım?) - 4

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

e-Devlet yurtiçi seçmen kaydı sorgulama ekranı erişime açıldı (Nerede oy kullanacağım?) - 5

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.

Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

e-Devlet yurtiçi seçmen kaydı sorgulama ekranı erişime açıldı (Nerede oy kullanacağım?) - 6

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

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