Sandık başından yansıyan ilginç kareler

Düzce'de dünyaevine girecek çift, Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. turunda oy kullanmak için gelinlik ve damatlığıyla sandığa gitti.
Akşam saatlerinde düzenlenecek düğün töreni öncesi gelinlik ve damatlıkla merkeze bağlı Karaca Mahallesi'ndeki 100. Yıl Ortaokulu'na gelen Özge (23) ve İsmail (24) Çoban çifti, kayıtlı oldukları sandıkta oy kullandı.
Özge Çoban, gazetecilere, "Düğünümüz seçim gününe denk geldi. Böyle nasipmiş. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Bugüne denk gelmesi bizim için ayrı bir anı oldu. İleride çocuklarımıza anlatacağımız anımız oldu." dedi.
İsmail Çoban da düğünlerinin seçim gününe denk gelmemesi için uğraştıklarını ancak ikinci tura kalınca da ertelemediklerini anlatarak, "Nasip böyleymiş. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun." diye konuştu.
Esenyurt’ta yaşayan Nazım Cihan Osmanlı dönemi kıyafetini giyip papağanıyla birlikte oy kullanmaya gitti.
Papağanı gören vatandaşlar ve sandık görevlilerin ilgi odağı oldu. "Paşa” isimli papağanıyla zarfı sandığa atarken, çevredeki vatandaşlar papağanı ilgiyle izledi.
Oy işlemi sonrası konuşan Cihan, ”Sabaha kadar dua ettim. Vatanımıza , milletimize hayırlı olsun. “Paşa” benim bir bütünüm, o olmayınca ben yarım oluyorum. O benim yoldaşım, her şeyim. Görenler şaşırıyor, resim çektirmek çok oluyor. Ben ecdadımızı çok seviyorum ondan dolayı bu kıyafetlerimle oy kullanmaya geldim.” diye konuştu.
Kars’ta Cumhurbaşkanlığı 2’inci tur seçimi oy kullanmaya giden çift bir anda dikkatleri üzerlerine çekti. Kafkas kıyafetiyle oylarını kullanan çift, okul çıkışında Kafkas Halk Dansı figürüyle gazeteciler poz verdi.
Kars’ta Akka Kafkas Halk Oyunları kurucusu 2 çocuk babası Cem Kızılkaya eşi Şeyda Kızılkaya ile birlikte Kafkas yaptıkları Kafkas dansı figürünün ardından bölgeden ayrıldı.
Sarıyer'de bir kadın, üzerine kazak giydirdiği kuzusuyla birlikte sandık başına giderek oy kullandı.
Oy kullanılan sınıfta kuzuyu gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi.