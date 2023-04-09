İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı (İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?)

9 İLDE ADAY GÖSTERMEDİ

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, aday listesini YSK'ya teslim ettiler.

Poyraz, "Millet İttifakı ve İYİ Partimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Listelerimizde genel merkezimizin, kadın bir genel başkanın ortaya koyduğu ana ilkelerden biri olan kadın kotasına dikkat edildi. Çok nitelikli ve genç bir liste oluşturuldu. Bu listeyle çok büyük başarı sağlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti; Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce'de aday göstermedi.