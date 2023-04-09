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İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı (İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?)

İYİ Parti, 14 Mayıs'ta yapılacak olan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Teslim edilen listelerde AK Parti'de belediye başkanlığı, milletvekilliği ve bakanlık yapan Ahmet Eşref Fakıbaba'nın Ankara 1. bölge 2. sıradan, Buğra Kavuncu'nun İstanbul 2. bölge 1. sıradan, eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın Hatay 2. sıradan, yine eski futbolcu Ünal Karaman'ın ise Konya 1. sıradan listeye girdiği görülüyor. Bunun yanı sıra İYİ Parti 9 ilde de aday çıkarmadı.

İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı (İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?) - 1

Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili hazırlıkları tamamlanıyor.

2023 SEÇİM HABERLERİ

İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı (İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?) - 2

9 İLDE ADAY GÖSTERMEDİ

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, aday listesini YSK'ya teslim ettiler.

Poyraz, "Millet İttifakı ve İYİ Partimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Listelerimizde genel merkezimizin, kadın bir genel başkanın ortaya koyduğu ana ilkelerden biri olan kadın kotasına dikkat edildi. Çok nitelikli ve genç bir liste oluşturuldu. Bu listeyle çok büyük başarı sağlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti; Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce'de aday göstermedi.

İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı (İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?) - 3

ROKET TAKMIŞTI

Geçen ay İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafın grup toplantısında roketleri takılan Gökhan Zan ve Ünal Karaman'ın da listede olduğu görüldü.

İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı (İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?) - 4

İŞTE İL İL MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı (İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?) - 5
İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı (İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?) - 6
İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı (İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?) - 7
İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı (İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?) - 8
İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı (İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?) - 9
İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı (İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?) - 10
İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı (İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?) - 11
İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı (İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?) - 12
İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı (İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?) - 13
İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı (İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?) - 14
İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı (İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?) - 15
İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı (İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?) - 16
İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı (İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?) - 17
İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı (İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?) - 18
İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı (İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?) - 19
İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı (İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?) - 20
İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı (İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?) - 21
İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı (İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?) - 22
İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı (İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?) - 23
İYİ Parti milletvekili aday listesi açıklandı (İYİ Parti hangi illerde, kaç aday gösterdi?) - 24
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