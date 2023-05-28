Oy kullanmak için tüm engelleri aştılar

3 YILDIR SOKAĞA ASANSÖRLE ÇIKABİLİYOR

İki dizinde protez olan ve şeker hastalığına bağlı ayak topuğunda yaralar bulunan Meryem Okur, artık dışarıya çıkamayacak duruma gelince, eşi mesleğini konuşturdu. Çevredekilerin "olmaz" demelerine inat çok sevdiği eşi için ahşaptan asansör yapan Durdu Okur, bu sayede yaklaşık 3 yıldır eşini sokağa çıkartabiliyor. Durdu Okur, evin dış cephesine yaptığı ahşap asansörün metale göre hem daha sağlam, hem de maliyetinin düşük olduğunu belirtiyor. Asansör sayesinde çift, vatandaşlık görevini de yerine getirdi.