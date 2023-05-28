Oy kullanmak için tüm engelleri aştılar

Ordu'da yaşayan engelli Meryem Okur, eşinin kendisi için yaptığı ahşap asansör ile evin dışarısına çıkarak, oy kullanmaya gitti. Okur, vatandaşlık görevini zor da olsa yerine getirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Oy kullanmak için tüm engelleri aştılar - 1

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan engelli Meryem Okur, 47 yıllık eşinin kendisine yaptığı ahşap asansör ile evin dışına çıkarak, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy kullanamaya gitti.

2023 SEÇİM HABERLERİ

Oy kullanmak için tüm engelleri aştılar - 2

Eşi Durdu Okur’un yardımıyla oy kullanan Meryem Okur, vatandaşlık görevini zor şartlarda da olsa yerine getirdiğini söyledi.

Oy kullanmak için tüm engelleri aştılar - 3

Perşembe'nin Çaytepe Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Durdu Okur ile 69 yaşındaki Meryem Okur, 47 yıl önce birbirlerini severek evlendi. Şeker hastası olan Meryem Okur'un bir süre sonra hastalığı ilerledi ve son zamanlarda Alzheimer ile de mücadele etmeye başladı.

Oy kullanmak için tüm engelleri aştılar - 4

3 YILDIR SOKAĞA ASANSÖRLE ÇIKABİLİYOR

İki dizinde protez olan ve şeker hastalığına bağlı ayak topuğunda yaralar bulunan Meryem Okur, artık dışarıya çıkamayacak duruma gelince, eşi mesleğini konuşturdu. Çevredekilerin "olmaz" demelerine inat çok sevdiği eşi için ahşaptan asansör yapan Durdu Okur, bu sayede yaklaşık 3 yıldır eşini sokağa çıkartabiliyor. Durdu Okur, evin dış cephesine yaptığı ahşap asansörün metale göre hem daha sağlam, hem de maliyetinin düşük olduğunu belirtiyor. Asansör sayesinde çift, vatandaşlık görevini de yerine getirdi.

Oy kullanmak için tüm engelleri aştılar - 5

Okur , sokağa çıkabilsin diye eşi tarafından yapılan ahşap asansör ile evin dışarısına çıkarak oyunu kullanmaya gitti

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. Okur, “Duygulandım, görevimi yaptım ve sevindim. Asansör olmasaydı aşağı inemezdim, oy kullanamaya da gidemezdim. Vatandaşlık görevimi yerine getirdim. Devlete ve millete hayırlı olsun, zor da olsa vatandaşlık görevimizi yaptık.” dedi.

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"VATANDAŞLIK GÖREVİMİZ İÇİN"

“Vatandaşlık görevimiz için”
70 yaşındaki Durdu Okur ise engelli eşini yürüyemediği için yaptığı asansör ile aşağı indirdiğini ve bu sayede oy kullanmaya gidebildiklerini belirterek, “Oy kullanmaya asansör ile gittik. Zor da olsa vatandaşlık görevimizi yerine getirdik, temennimiz inşallah hayırlı olur” diye konuştu.

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