Oy sayımı başladı mı, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat kaçta kalkacak? Gözler YSK'da

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, tekrar sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılan ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı.
Yurt içi ve yurt dışında toplam kayıtlı 64 milyondan fazla seçmene, ilk turun ardından yurt içinde 18 yaşını dolduran ve seçmen olmaya hak kazanan 47 bin 523 genç daha eklendi.
Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi.
İlk turda olduğu gibi ikinci turda da yayın yasağının kalkacağı saati YSK (Yüksek Seçim Kurulu) belirleyecek.
Alınan karara göre, saat 18.00 ile 21.00 arasında YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek