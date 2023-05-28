Oy sayımı başladı mı, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat kaçta kalkacak? Gözler YSK'da

2.tur seçim sonuçları için nefesler tutuldu. Cumhurbaşkanı 2. tur seçimleri YSK (Yüksek Seçim Kurulu) takvimi doğrultusunda 28 Mayıs Pazar günü yapıldı. 81 ilde kurulan sandıklarda oy kullanan vatandaşlar oy sayımı ve seçim sonuçlarına ilişkin ayrıntıları merak ediyor. Peki, oy sayımı başladı mı, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat kaçta kalkacak?

Oy sayımı başladı mı, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat kaçta kalkacak? Gözler YSK'da - 1

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin  ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, tekrar sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılan ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı.

2023 SEÇİM HABERLERİ

Oy sayımı başladı mı, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat kaçta kalkacak? Gözler YSK'da - 2

Yurt içi ve yurt dışında toplam kayıtlı 64 milyondan fazla seçmene, ilk turun ardından yurt içinde 18 yaşını dolduran ve seçmen olmaya hak kazanan 47 bin 523 genç daha eklendi.

Oy sayımı başladı mı, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat kaçta kalkacak? Gözler YSK'da - 3

OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Oy sayımı başladı mı, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat kaçta kalkacak? Gözler YSK'da - 4

YAYIN YASAĞI SAAT KAÇTA KALKACAK?

İlk turda olduğu gibi ikinci turda da yayın yasağının kalkacağı saati YSK (Yüksek Seçim Kurulu) belirleyecek.

Oy sayımı başladı mı, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat kaçta kalkacak? Gözler YSK'da - 5

Alınan karara göre, saat 18.00 ile 21.00 arasında YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek

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